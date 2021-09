Ce se întâmplă cu reclamele ”Coanei Chiva” după ce s-a divulgat boala Natașei Raab. Am aflat tot (exclusiv)

Ce urmează să se întâmple cu reclamele celebre cu ‘Coana Chiva’, după ce a fost dezvăluită boala Natașei Raab? Românii sunt surprinși de decizia luată. Chiar aceasta a făcut dezvăluiri despre tot.

”Coana Chiva” a fost diagnosticată cu o boală autoimună. Actrița în vârstă de 68 de ani a jucat în telenovela celebră ‘Inimă de țigan’, ulterior a cunoscut celebritatea în rolul coanei Chiva. Din păcate, fanii au aflat recent că starea sa de sănătate nu este deloc una bună pentru că boala sa i-a afectat grav vorbirea și memoria.

Din păcate, toate colaborările artistice au căzut de la an la an, iar acum nici aceasta nu mai speră să mai intre nici în rolul coanei celebre. Artista a filmat recent un nou sport publicitar pentru firma de lactate cu care colaborează de zeci de ani și speră să se simtă bine:

”Au venit la mine acasă. Vor face un montaj din ce am filmat!” Cei care o îndrăgesc știu că aceasta a luptat cu cancerul, ulterior vestea tragică a decesului soțului său a rănit-o teribil.

Nimeni nu știa munca depusă de aceasta din spatele reclamei celebre. Firma de lactate în cauză nu a dorit să pună punct colaborării și s-a deplasat la casa ei din Craiova pentru a-i oferi suportul necesar filmărilor unui nou clip.

Natașa s-a străduit că strălucească din nou cu atât mai mult cu cât este încurajată de fani în această direcție. Actrița a dezvăluit că i-a fost greu inclusiv să rostească: ‘Prea bun, prea ca la țară’

”Am filmat cu specialiști, au venit la mine acasă. Eu am încheiat reclama, apar la final, și zic ”Prea bun, prea ca la țară!”. Am filmat cuvințele, am tras mai multe duble, ca să pronunț corect, repetasem și înainte să vină ei. Nu merg la logoped, eu am fost profesoară de dicție, singură îmi fac exercițiile, ca să vorbesc mai bine. Probabil va fi tăiat la montaj ce nu e bun sau vor uni cadrele.

Mai au înregistrări cu mine, pot decupa și de acolo. Spotul publicitar va fi difuzat în curând. Mai vin ceva bănuți din asta, pentru medicamente. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, îi salut cu acest prilej pe toți fanii mei!”

Natașa Raab (Sursa: impact.ro)