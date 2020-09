Vești bune pentru toți românii! Orașul din România care ne aduce cinste la Capitala Europeană a Inovării 2020

Alături de Milano, Valencia, Viena și alte 8 orașe europene, Clujul a ajuns, datorită dezvoltării pe care a cunoscut-o în ultimii ani, în finala competiției pentru titlul de „Capitala europeană a inovării 2020“, iar dacă va ieși câștigător la sfârșitul acestei luni va primi un premiu în valoare de 1 milion de euro. Pentru mai multe detalii, vă invităm să parcurgeți acest articol.

Cluj-Napoca a ajuns în finala competiţiei pentru titlul de „Capitala europeană a inovării“, alături de metropole ca Milano, Valencia şi Viena, iar dacă te întrebi cum s-a întâmplat acest lucru, ei bine, potrivit primarului Emil Boc, a fost nevoie de trei „ingrediente principale“.

Exceptând investițiile făcute pentru digitalizare, există o legătură strânsă între administraţia publică, universităţi, mediul de afaceri şi societatea civilă.

Unul dintre proiectele inovative cu care se poate mândri orașul este funcționarul public virtual Antonia, un soft care le permite cetățenilor să înregistreze documente și să facă solicitări online, pentru a nu mai forma cozi la ghișee.

Un alt lucru ce a înscris Clujul în cursa pentru marele titlu este Centrul de Cultură şi Imaginaţie Civică a oraşului, un loc unde cetățenii merg cu ideile lor, orașul le ascultă, iar experții le pun în practică.

Finaliștii ediției din acest an, în ordine alfabetică:

Reamintim că Clujul este singurul oraş din România care s-a calificat prin investiţiile făcute pentru modernizare şi digitalizare. Dacă va fi declarat câștigător, acesta va fi răsplătit cu un premiu de 1 milion de euro.

„Clujul a dat deja ora exactă în câteva domenii. Am fost primii care am adus autobuze electrice în România, primii care am lansat procesul de bugetare participativă online, primii care am realizat concursuri de soluţii creative pentru noile cartiere ale oraşului sau competiţii internaţionale pentru malul Someşului, sau prima primărie care a adus primul funcţionar public virtual din România într-o maineră originală. Aceste lucruri au contat“ – Emil Boc, primar Cluj-Napoca.

„Când vorbim de inovare nu vorbim doar despre tehnologie, vorbim despre inovare socială, despre lucruri în bine care se întâmplă în aceste comunităţi şi cum autorităţile publice locale împreună cu comunitatea de afaceri şi universităţile, aşa-zisul ecosistem, lucrează împreună pentru a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă oraşele în viaţa lor de zi cu zi“ – Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster, notează mediafax.ro.