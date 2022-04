Vești bune pentru pensionarii din România! Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut anunțul mult așteptat

Pensionarii din România primesc o veste bună. Ministrul Muncii a făcut recent anunțul cel mare care le va pune multora un zâmbet pe față. Marius Budăi a subliniat în cadrul unei emisiuni că se luptă în continuare pentru pensiile părinților și bunicilor noștri. „Este gândul meu din fiecare zi, însă aţi văzut câtă opoziţie este la acea negociere”, a declarat oficialul. Ce a mai afirmat ministrul?

Marius Budăi a venit cu noi detalii despre pensiile românilor într-o intervenție la Antena 3. Ministrul a vorbit despre pensii și posibilitatea măririi lor.

El a mărturisit că are gândul acesta în fiecare zi, dar oamenii au observat cel mai probabil ,,câtă opoziție este la acea negociere, ajustare a acelui procent criminal.”

Indiferent de piedicile despre care vorbește, ministrul a afirmat că a reușit totuși să semneze contractul de asistență cu Banca Mondială.

„Este gândul meu din fiecare zi, însă aţi văzut câtă opoziţie este la acea negociere, ajustare a acelui procent criminal, că altfel nu pot să-i spun, din PIB. Parcă îi urăsc pe oamenii ăştia cei care au pus acest procent asumat până în 2070.

Am reuşit şi am semnat contractul de asistenţă cu Banca Mondială, am reuşit să dezgheţ printr-un efort comun al europarlamentarilor, şi vom merge în continuare pe acest drum. Cu siguranţă ne gândim şi la acest aspect”, a declarat oficialul.