Mihai Trăistariu a rămas pieton pentru 30 de zile. Ce gafă a făcut cântărețul în trafic: „Nu m-au mai iertat” EXCLUSIV

Mihai Trăistariu a rămas pieton pentru 30 de zile, începând de miercuri. Îndrăgitul solist, care a avut mașini de peste trei miliarde de lei, a recunoscut, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că „a călcat pe bec” şi, ca atare, trebuie să suporte consecinţele. Ce a făcut în trafic.

Mihai Trăistariu, stabilit la Constanţa, ne-a dezvăluit, pentru Playtech Știri, ce mare greșeală a făcut în trafic. Recunoaşte deschis că a rămas fără carnetul de conducător auto exclusiv din vina sa:

„Din data de 12 aprilie, am devenit pieton. Am forţat o intersecţie semaforizată. Adică, am trecut pe portocaliu şi nu am sesizat că exista în zonă şi un echipaj de poliţie. Aceştia m-au oprit regulamentar, mi-au explicat ce-am făcut şi acum plătesc oalele sparte. Am carnetul suspendat, pentru următoarele 30 de zile. Nu-mi convine şi s-a nimerit şi prost, dar, asta e! Voi face mai multă mişcare, ca să compensez!”.