Vești bune pe plan economic. Unde s-au înregistrat creșteri în aceste zile

Aceste zile au adus o creștere mare pe planul economic, ceva ce nu s-a mai întâmplat de luni bune. Cu toate că măsurile de prevenire a epidemiei împiedică acești indici.

Vești bune pe plan economic

Potrivit Bursei de la București, ședința de astăzi s-a deschis cu creșteri de 1,5-4% pe toți indicii. De astfel, marți s-a înregistrat cea mai bună ședință din ultimele 15 luni. BET a afișat astăzi la ora 10 un plus de 3,86%, iar BET-FI al celor cinci SIF-uri și Fondul Propietatea, un plus de 1,5%. De astfel, BET-NG are un plus de 4%. Toate companiile de energie au înregistrat creșteri de 3,4% la OMW Petrom, 5,5% la Transelectrica și 2,7% la Romgaz.

Cumpărătorii și-au făcut resimțită prezența în piață. Așadar, lichiditatea de tranzacționare pe segmentul de acțiuni a fost de circa 4,2 mil. Acesta a fost la jumătate față de ședința precedentă, dar și cu 35% mai scăzută față de media anului 2020. Toate aceste lucruri arată că vânzările nu au mai fost atât de agresive ca în zilele trecute. Potrivit informațiilor de la zf.ro, se arată că mâine pe piață vor fi din nou vânzătorii.

Ce spune indicele bursier din SUA

Dow Jones, indicele bursier principal din SUA, cea mai mare la nivel mondial, a înregistrat marți creșteri cu 11,4%. Dar și cea mai bună ședință de tranzacționare, ultima fiind în anul 1933. Congresul American va ajunge la un acord cu privire la pachetul de stimulente fiscale, care vizează prevenirea impactului economic cauzat de noul virus, potrivit Bloomberg.

Extinderea epidemiei provoacă probleme pe piețele financiare, astfel încât se așteaptă efecte negative asupra economiei mondiale. Toate acestea se întâmplă în special din cauza măsurilor de prevenire. Românii resimt însă pe plan economic cel mai ușor aceste probleme. Mai ales printr-o depreciere a monedei naționale în raport cu euro.