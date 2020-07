Vestea momentului pentru turiștii români din Grecia. Devine obligatorie

Turiștii care vor să viziteze Grecia trebuie să știe că o nouă regulă se aplică de azi. Ce obligații noi vin din partea oficialilor?

Obligație pentru turiștii români din Grecia. Ce trebuie să facă?

Autoritățile din Grecia au anunțat că masca redevine obligatorie în magazine, bănci, servicii publice și în aproape toate locurile închise, în contextul în care cifra infectărilor continuă să crească, informează Agerpres, care citează AFP. Conform datelor, Grecia a înregistrat până în prezent 202 decese provocate de COVID-19 și peste 4.200 de infectări, din care 28% sunt legate de turiștii din trăinătate, care după redeschiderea frontierelor de la 1 iulie s-au îmbulzit să se bucure de peisajele superbe și de o vacanță meritată, după lunile de carantină. „Nu există niciun motiv să intrăm în panică dar nu trebuie să lăsăm garda jos”, a declarat ministrul protecţiei civile, Nikos Hardalias, evocând o „creştere a numărului de cazuri în ultimele zile”, o „tendinţă stabilă”.

Ministrul a susținut că au existat peste 340 de infectări noi confirmate în rândul celor 1.3 milioane de oameni care au venit în Grecia. „Însă imaginea epidemiologică a ţării este în formă mai bună decât cea a multor altor” ţări, a adăugat Hardalias, în cadrul unei conferințe. Excluzând „impunerea unei izolări generale”, ministrul a anunţat portul obligatoriu al măştii „pentru angajaţi şi clienţi” începând de miercuri în aproape toate spaţiile închise din Grecia. Amenda pentru nerespectarea măștii de protecție este de 150 de euro. „Servicii publice, bănci, supermarketuri şi magazine alimentare, transporturi publice, taxiuri, ascensoare, spitale şi cabinete medicale, saloane de înfrumuseţarea şi de coafură”, a enumerat el.

Românii care vor să plece în Grecia, probleme în prvința testării – Clinicile sunt arhipline

Reporter: Cât de greu v-a fost? La câte clinici ați sunat înainte?

Turist: Cred că am sunat la… Nu știu. Dacă mă uit în agendă cred că am dat vreo 20 de telefoane.

Reporter: Ce vă ziceau?

Turist: Că nu mai sunt locuri. Am aflat ulterior că o clinică din București nu mai are reactivi sau soluții, substanțe, nu știu exact. Am înțeles că se fac și la Giurgiu și la Mioveni, am discutat cu cineva care a fost plecat și a făcut la Mioveni. (Sursa: digi24.ro)