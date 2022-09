Vestea momentului pentru pensionarii din România. Anunțul ministrului Muncii despre pensii

E vestea momentului pentru pensionarii din România. Ce anunț a făcut ministrul Muncii despre pensii. Mai mult decizia luată în privința pensiilor a fost confirmată și de Marcel Ciolacu. Iată despre ce anume este vorba!

Ministrul Muncii a afirmat că PSD o să propună coaliției de guvernare o majorare a pensiilor de cel puțin zece procente începând cu anul viitor. Marius Budăi a precizat că nu există tensiuni, la nivelul coaliției de guvernare, pe tema majorării pensiilor.

Marius Budăi a mai explicat și că, înainte de ieșirea publică în care a discutat despre pensii, una care i-a nemulțumit pe unii dintre reprezentanții PNL, el a făcut simulări împreună cu ministrul de Finanțe, iar analizele au indicat faptul că există „spațiu bugetar” pentru o astfel de decizie.

„Nu există aşa ceva, sigur că discuţii pe la televizor ştim cu toţii că au fost, eu vă spun că nu există astfel de discuţii. Am ajuns cu toţii la concluzia că pensiile trebuie majorate”, a mai adăugat ministrul.

De asemenea, anunțul ministrului Muncii Marius Budăi a fost confirmat de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, cei care am văzut impactul bugetar, am părerea că va fi o creștere economică mai mare (decât cea prognozată – n.r.). Este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, a declarat și Marcel Ciolacu, luni seară la un alt post de televiziune.