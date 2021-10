Vestea minunată primită de Luminița Anghel, chiar de ziua ei. S-au împăcat după 7 ani (exclusiv)

Luminița Anghel a îngropat securea războiului, după șapte ani de acuzații dure. Celebra interpretă de muzică ușoară a primit o veste minunată chiar de ziua sa de naștere. Este știrea momentului în showbiz-ul românesc! S-au împăcat după atâta timp de scandaluri și certuri.

Vestita solistă Luminița Anghel împlinește chiar astăzi (n.r. – joi, 7 octombrie) frumoasa vârstă de 53 de ani, prilej cu care a fost felicitată de toți cei apropiați ei, dar și de fanii de pe rețelele de socializare. Una dintre urări le întrece pe toate! Chiar la ceas aniversar, a hotărât să dea uitării toate momentele neplăcute din trecut. Și-a călcat pe inimă și i-a transmis un mesaj emoționant.

Pentru nimeni nu mai este un secret faptul că Luminița Anghel nu a avut o relație bună cu fiul său adoptiv, David Pușcaș. De-a lungul anilor, au fost acuzații dure de-o parte și de alta. Însă, din fericire, momentele tensionate sunt de domeniul trecutului.

De ziua de naștere a mamei sale, fiul ei adoptiv, David Pușcaș, i-a transmis, prin intermediul Impact, un mesaj foarte emoționant, dând de înțeles că cei doi s-au împăcat.

După un război vechi, care a durat șapte ani, iată că David Pușcaș a făcut pace cu celebra lui mamă, solista Luminița Anghel. Cu acest prilej, adolescentul rebel a dezvăluit că relația lor s-a îmbunătățit:

David Pușcaș a recâștigat inima mamei sale cu piesa ”Îmi pare rău”, o colaborare cu solista Sarah JSun și cu Shiva Media Studios. Versurile melodiei sunt de-a dreptul copleșitoare:

„Pentru tot ce-ai dus/ Pentru tot ce-am spus/ Îmi pare rău, acum îmi pare rău/ Știu că te-am rănit, /Doar eu am greșit/ Și-mi pare rău, acum îmi pare rău/, Mamă, tu ai fost îngerul meu/, M-ai luat din mâini străine/ Și m-ai făcut fiul tău/, Și îți jur, că, sub aripa ta,/ Am trăit cele mai bune clipe din viața mea/, Mi-ai dat multă lumină,/ Cu blândețe m-ai purtat/, Apoi, absurd din presă,/ Am aflat că-s adoptat/, Și-atunci, ușor din mine/ Demoni negri au strigat/, Îmi doream atât de tare să nu fie adevărat/ Am fost noi doi, atât…”