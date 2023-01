Vestea începutului de an în showbizul românesc. Inna se mărită, a primit inelul cu diamant

Inna se mărită! Celebra cântăreață a oferit vestea cea mare chiar la început de an. Fanii solistei au rămas fără cuvinte atunci când au văzut inelul pe care l-a primit vedeta. Starul internațional trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Deliric, iar recent se pare că cei doi și-au promis că vor fi unul lângă altul pentru totdeauna. Bruneta a publicat pe contul său de Instagram o imagine în care își expune mândră bijuteria de pe deget.

Inna și Deliric formează unul din cele mai discrete cupluri de vedete de la noi. Cei doi și-au dezvăluit povestea de iubire după ce la urechile fanilor ajunseseră deja zvonuri că aceștia s-au îndrăgostit unul de celălalt.

Artiștii le-au făcut o surpriză uriașă celor care îi iubesc, iar acum au decis să se logodească. Inna și Deliric formează de mai mult timp un cuplu, iar în viitorul apropiat vor fi soț și soție. Vedetele au ieșit în public pentru a-și recunoaște dragostea în fața tuturor în anul 2020, unul foarte bun pentru artistă și din punct de vedere al carierei.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dmitri Vegas și Like Mike în fața a 200.000 de oameni și a fost incredibil!

Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut au performat artiști de top, precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și, desigur, călătorii, iubesc să descopăr lumea”, a declarat Inna.