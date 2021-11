Vestea dimineții pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie

Deși ne-am dori să spunem că avem Guvern!, deocamdată nu se întâmplă asta. Acesta este un prim aspect foarte important. Al doilea, sunt declarațiile Ralucăi Turcan referitoare la pensii și alocații, dar și acuzațiile acesteia împotriva șefului de partid și de guvern interimar. Al treilea aspect sunt declarațiile propunerii PSD la Ministerul Muncii, Marius Budăi, care dă asigurări că vor fi bani pentru a plăti pensiile și alocațiile. Contextul este unul în ceață, iar cei peste 2,7 miliarde de lei, luați la rectificarea bugetară de la Ministerul Muncii, se pare că sunt o realitate.

În plină criză politică, de mai bine de o lună și jumătate, au început să apară disensiuni în interiorul PNL, pe fondul negocierilor cu PSD și a deciziilor luate de noul lider liberal, Florin Cîțu. Deja s-au făcut nominalizările pentru noul guvern social-democrato-liberal, dar au apărut noi informații alarmante.

Înainte de fi demis, Florin Cîțu făcea o nouă rectificare bugetară, iar în această rectificare, spune Raluca Turcan, ar fi luat de la Ministerul Muncii peste 2.7 miliarde de lei, bani care ar fi acoperit această perioadă a plăților pensiilor și alocațiilor.

Acuzațiile erau trimise pe grupurile interne ale PNL, iar ca reacție Marcel Ciolacu anunța că printre primele lucruri pe care vor trebui să le facă e să controleze dacă acest aspect este adevărat, dar acuzațiile rămân în eter, Raluca Turcan scriind:

Deși promisiunea creșterii pensiilor cu 10% de la 1 ianuarie există, din punct de vedere financiar situația spune cu totul altceva. Dar, cu toate astea, Marius Budăi, fiind propunerea PSD în Guvernul Ciucă la Ministerul Muncii, spune că Raluca Turcan nu are dreptate, și că vor exista banii necesari pentru a acoperii aceste plăți.

Vom face o rectificare de buget imediat, astfel încât pensionarii să nu sufere dacă situaţia este aşa de grea cum spune doamna ministru, pentru că eu nu am acum cifrele oficiale în faţă”, a spus Marius Budăi, luni seară la România Tv .

„Vă asigur că în momentul în care se va învesti Guvernul voi solicita, dacă voi fi ministru, în prima zi, execuţia bugetară. Am purtat deja o discuţie preliminară cu ministrul de Finanţe desemnat şi cu premierul desemnat.

Deși, ieri, alte voci veneau și spuneau că va fi imposibilă această majorare de 10% a pensiilor, în contextul actualei crize economice, a ratei mari a inflației, și mai nou, rata dobânzilor interne la ultimele împrumuturi de pe piața bancară românească a ministrului Vîlcan, procentul fiind de 5,58% (rata dobândă), este cam complicat să se găsească resursele financiare pentru a suporta chiar și o majorare de 5%, nu doar de 10%, dar Marius Budăi declară că se va merge pe programul de guvernare propus și acceptat de PSD și PNL, iar de la 1 ianuarie se vor produce majorările.

„E asumată, s-a discutat şi în seara aceasta, se merge aşa cum am scris în programul de guvernare. Zece la sută cu alocaţiile, cu tot, exact ce am spus acolo, se merge aşa cum am prezentat public în programul de guvernare. De la 1 ianuarie”, a adăugat Marius Budăi.