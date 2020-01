Vestea care zguduie Casa Regală. Meghan Markle și Prințul Harry renunță oficial

Ducele și ducesa de Sussex au dezvăluit aseară că intenționează să-și relanseze cariera câștigând milioane de lire pe an. Aceștia s-au plâns că nu au putut câștiga banii în calitate de Seniori Regali.

Vestea care zguduie Casa Regală

Vor renunța la veniturile obținute din Grantul Suveran, banii contribuabililor pe care îi acordă Reginei în fiecare an, și se vor lansa pe circuitul internațional al celebrităților. Aceștia vor trebui să încheie oferte comerciale lucrative pentru a menține stilul de viață fastuos și confortabil cu care sunt obișnuiți. Până acum celor doi, Harry și Meghan, le-a fost „interzis să câștige venituri sub orice formă”, așa cum au subliniat aseară într-o declarație pe site-ul lor oficial.

Cuplul a emis o declarație că așteaptă cu nerăbdare „să devină independenți financiar”. Ei au spus că „au făcut alegerea” să „nu mai primească finanțare” din subvenția Suveranului, adăugând: „Altețele lor Regale preferă să se elibereze de această legătură financiară”.

Nimeni nu știe cât valorează subvenția pentru Harry și Meghan, dar prin pierderea ei s-au eliberat efectiv de cea mai mare răspundere față de contribuabili, față de cheltuielile lor. Apărându-și noul statut, ei au subliniat:

„Există un precedent pentru această structură și se aplică altor membri actuali ai Familiei Regale care susțin monarhul și au, de asemenea, locuri de muncă cu normă întreagă, în afara angajamentului lor față de monarhie.”

Meghan Markle și Prințul Harry renunță oficial

În timp ce declarația de pe site-ul cuplului are un rol important asupra deciziei că renunță la banii primiți din Grantul Suveran, nu spune dacă vor face ceea ce și-au propus și fără banii obținuți de la prințul Charles prin intermediul fondului său privat de 1,2 miliarde de lire reprezentând domeniul din Cornwall, despre care unii susțin că ar trebui considerată un atu public. Charles a plătit 4,9 milioane de lire sterline fiilor săi din veniturile sale, din care se crede că mai puțin de jumătate s-a dus la Harry.

Ieri, Sussexii au spus că banii de la Charles au fost de 95% din cheltuielile lor. Ei au adăugat:

„Restul de 5% din finanțarea pentru Oficiul Ducelui și Ducesei de Sussex, care acoperă costurile asociate angajării membrilor biroului lor, se primește prin Grantul Suveran. Ori de câte ori este posibil și dacă nu sunt sfătuiți altfel din motive de securitate, călătoresc folosind transportatori comerciali, trenuri locale și vehicule eficiente cu combustibil”.

Cealaltă bogăție a lui Harry provine din moștenirea estimată la 20 de milioane de lire sterline de la mama sa Prințesa Diana. De asemenea, a încasat în jur de 7 milioane de lire sterline de la stră-străbunica sa, Regina mamă, care a plătit-o într-un fond de încredere în 1994. Valoarea netă a lui Meghan de aproximativ 4 milioane de lire sterline a provenit din faptul că a câștigat aproximativ 37.000 de lire sterline pe episod ca actriță în drama americană Suits.

Jucând rolul lui Rachel Zane, ea a jucat în peste 100 de episoade, ceea ce i-a adus un câștig anual de 333.000 de lire sterline. A apărut, de asemenea, în mai multe filme, printre care comedii romantice și Horrible Bosses, unde a avut un cameo de 30 de secunde.

Pentru rolul ei în filmul din 2010 ”Remember Me” a câștigat 140.000 de lire sterline, în timp ce i-a fost plătită suma de 130.0000 de lire sterline pentru ”The Candidate”, în același an. Păstrându-și titlurile regale, și având în vedere profilurile lor înalte de pe ambele părți ale Atlanticului, Harry și Meghan vor avea posibilitatea de a oferi multe angajamente lucrative.

Cei doi pot controla până la o jumătate de milion de dolari (380.000 de lire sterline) pentru un singur discurs, având în vedere că cei doi sunt foarte buni speakeri motivaționali. De asemenea, pot fi capabili să câștige bani din mărfuri. În ultimele săptămâni, cuplul și-a înregistrat marca comercială regală Sussex pe mai mult de 100 de articole, de la tricouri, cărți și reviste până la materiale didactice și grupuri de sprijin emoțional.

Au depus cereri de marcă pentru manuale, încălțăminte, pălărie, paltoane, jachete, și chiar pijamale. Cuplul a reușit deja să acumuleze averi, estimate la 30 de milioane de lire sterline pentru Harry și 4 milioane de lire sterline pentru Meghan.

Înainte de a se căsători cu Harry, Meghan câștiga 61.000 de lire sterline pe an rulând blogul său ”The Tig”, care s-a concentrat pe mâncare, călătorii, modă și sănătate. A profitat la maxim de ofertele bazate pe celebritatea ei. A fost nevoită să-și suspende blogul, odată cu anunțul relației cu Prințului Harry. Dacă l-ar reactiva în acest moment, ar avea de câștigat de pe urma blogului foarte mulți bani.

Însă, drumul care urmează este plin de pericol dacă fostul cuplu regal nu vor putea face proiecte comerciale. Imaginile cu Ducesa de York făceau în mod deosebit mulți bani într-o singură publicare la secțiunea de știri a publicației News of the World. Prințul Edward a încercat odată să combine datoriile regale cu conducerea unei companii de producție de televiziune, înainte de a eșua lamentabil.

Și soția sa, Sophie Wessex, a fost prinsă de News of the World spunând indiscreții când s-a prezentat ca și consultant de PR. Costurile stilului de viață al celor doi, Harry și Meghan, sunt mari și probabil or să crească.

Ei au angajat un secretar privat, care poate câștiga până la 146.000 lire sterline și o bonă pentru fiul lor Archie, care ar avea și un salariu de șase cifre. „Super dădacele” londoneze care lucrează pentru cele mai bogate și mai puternice familii din Capitală câștigă în medie 104.000 de lire sterline, potrivit unor surse din industrie.

La Frogmore Cottage din Windsor au o menajeră, dar nici un bucătar pentru că Meghan adoră gătitul, doi asistenți personali și două ordonanțe ale palatului câștigând probabil între 20.000 și 30.000 de lire sterline fiecare. Cuplul a fost aspru criticat în 2019 pentru folosirea unor avioane private când au călătorit împreună. Călătoriile au fost finanțate în mod privat de cuplu.

De asemenea, au vizitat casa de vacanță a prietenului de familie Sir Elton John, dar muzicianul a dezvăluit că a plătit singur costul zborului și l-a donat unei organizații de caritate care se ocupă de mediu.