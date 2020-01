Vestea care o va lăsa mască pe Antonia. Cu câte femei a ajuns în pat Alex Velea. A recunoscut tot public

Alex Velea a reintrat în atenția publicului, după scandalul cu Abi Talent, iar disputa celor doi a ținut săptămâni bune, spre deliciul fanilor, care au sorbit fiecare reacție a celor doi. Acum, Velea are alte vești cu care și-a surprins fanii, dar cu siguranță, și pe actuala sa soție.

Vestea care o va lăsa mască pe Antonia

Alex Velea trăiește, în prezent, o frumoasă poveste de dragoste cu frumoasa artistă Antonia, alături de care are doi copii. Deși acum este un soț devotat și un tată iubitor, artistul a avut momente în care nu a fost atât de cuminte. Într-un interviu acordat în 2010, Alex Velea a recunoscut că în ”tinerețile” sale a fost un rebel și a făcut multe prostii. Astfel, artistul a recunoscut că a întreținut relații intime cu peste 50 de femei. „Eram înnebunit să fiu cu cât mai multe” și că a mai călcat și strâmb. „Nu am fost un sfânt, dar am fost un bărbat fidel. O singură dată am greşit şi chiar îmi pare foarte rău. Eu am iubit foarte mult, dar am şi suferit ca un câine când am fost părăsit”, a afirmat cântăreţul.

Cum a fost prima experiență

Mai mult de atât, Alex Velea a menționat și care a fost cel mai inedit loc în care a întreținut relații intime: „Aici m-aţi prins… am făcut în curtea şcolii când eram mic şi teribilist! Atunci mi s-a părut foarte excitant, dar acum nu aş mai face aşa ceva”, a declarat Velea, fără perdea.

În același interviu, artistul a povestit și cum a fot prima lui experiență cu o femeie. Deși spune că a fost puțin stângaci lucrurile au mers bine și s-a descurcat onorabil. „Aveam 16 ani şi am avut ceva emoţii, dar m-am descurcat mai mult decât onorabil! Pe ea am minţit-o că am experienţă… mi-a ieşit pentru că nu s-a prins că eram virgin.”, a povestit Alex Velea. Cu toate acestea, vremurile în care era ”tânăr și neliniștit” au apus: acum artistul este un faamilist convins și cu siguranță nu ar face ceva care să o rănească pe soția sa, Antonia.