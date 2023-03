Vestea care a devastat-o pe Vica Blochina. Decizia fiului său pur și simplu a distrus-o

Vica Blochina trece printr-o situație familiară extrem de delicată, de când fiul ei, Edan, a anunțat-o că se va muta cu Victor Pițurcă, tatăl său. Motivul pentru care adolescentul de 15 ani nu și-ar mai dori să locuiască în aceeași casă cu mama lui.

Vica Blochina a mărturisit, în numeroase rânduri, că fiul ei este cea mai importantă persoană din viața ei, Edan reprezentând centrul universului vedetei.

Fosta Faimoasă de la Survivor 2023 pare să treacă prin momente dificile, în ultima perioadă. Potrivit surselor publicației Click!, fiul fostului selecționer are o relație apropiată cu părintele său patern. Cei doi vorbesc adesea la telefon și se văd în mod constant.

Conform declaratiilor vedetei de la Survivor 2023, Edan s-ar fi supărat pe mama sa, în momentul în care Vica Blochina a acceptat să participe la competiția ce se desfășoară în Republica Dominicană.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a completat atunci fosta amantă a lu Victor Pițurcă.