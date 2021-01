Vestea anului pentru Ianis Hagi. Spaniolii au făcut anunțul, iar Steven Gerrard tremură

Anul 2021 începe pentru Ianis Hagi cu o veste mare din partea spaniolilor: este dorit în Bundesliga de o echipă calificată în optimile Ligii Campionilor.

Ianis Hagi a avut evoluții apreciate în ultima perioadă la Glasgow Rangers. Cea mai recentă echipă care s-a interesat de transferul internaționalului român este RB Leipzig, echipă aflată pe locul 2 în Bundesliga și calificată în optimile Ligii Campionilor, unde vor lupta împotriva celor de la Liverpool.

Fotbalistul a marcat 4 goluri și a oferit 9 assist-uri în acest sezon pentru Glasgow Rangers. Oficialii grupării din Leipzig și-l doresc pe mijlocaș datorită potențialului arătat la clubul antrenat de Steven Gerrard, potrivit publicației Mundo Deportivo.

Gică Popescu, declarații despre mijlocașul român

Gică Popescu, președintele celor de la Viitorul, a oferit o serie de declarații despre Ianis Hagi, la Telekom. Acesta a analizat evoluțiile fotbalistului și le-a transmis un mesaj contestatarilor fiului ”Regelui”.

„Să lăsăm la o parte numele de pe spate. E băiatul lui Gică Hagi, dar ce treabă are chestia aceasta? Nu înțeleg de ce e pus atât sub lupă. Niciun jucător român care joacă în străinătate nu e atât de mult pus sub lupă. Gică Hagi a avut unele declarații exagerate, dar iau declarațiile lui ca pe unele ale tatălui Hagi, nu ca pe ale antrenorului Hagi. Vouă vi se par exagerate unele declarații, dar eu le înțeleg„, a spus Popescu la TV.

„Mi se pare că este pe un drum foarte, foarte bun la Rangers, într-un campionat în care se joacă din 3 în 3 zile. Mă uit la declarațiile antrenorului, care spune că e foarte mulțumit. Nu văd de ce e atâta presiune pe Ianis. Nu are calitățile fizice ale lui Gică, dar are o altă structură fizică. Are nevoie de timp, are nevoie să joace. E într-o progresie corectă”, a completat acesta.

