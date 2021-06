Veste imensă din Ucraina pentru Mircea Lucescu! Acesta, ce a antrenat echipa Dynamo Kiev, va avea parte în continuare de foarte multe surprize plăcute în carieră. Deși contestat, tehnicianul român a demonstrat și de această dată că este foarte apreciat de anumiți oameni din lumea fotbalului.

După ce Mircea Lucescu a semnat un contract de doi ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon, Dynamo Kiev a câștigat titlul Ucrainei în Premier League pentru prima oară după cinci ani. De asemenea, clubul a câștigat toate trofeele interne, Cupa și Supercupa Ucrainei.

Se pare că tehnicianul român a demonstrat că poate să facă minuni în lumea fotbalului, așa că a ajuns la un acord cu președintele Dynamo Kiev, Igor Surkis, iar contractul său a fost prelungit până în vara anului 2023. Se pare că Mircea Lucescu a câștigat încrederea tuturor prin strategia lui de dezvoltare, așa că a dat lovitura și de această dată.

”Avem încredere deplină în domnul Lucescu şi în strategia sa de dezvoltare. Mircea Lucescu nu este doar un antrenor câştigător, este un specialist care dezvoltă jucători şi ajută la schimbarea clubului nostru. Sper că următorii doi ani să fie doar începutul unei noi pagini victorioase istoria lui Dinamo şi suntem foarte fericiţi că Lucescu va face parte din această călătorie.

Într-un an, clubul şi echipa au făcut un mare pas înainte şi sperăm că progresele vor continua. După ce am făcut alegerea corectă în urmă cu un an, nu ne îndoim că decizia actuală va aduce noi beneficii lui Dinamo.”, a declarat Igor Surkis.