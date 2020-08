Veste uriașă despre Vulpița. Cum se simte acum și când revine Acces Direct

Trista telenovelă legată de Vulpița și Viorel, infectați cu noul coronavirus, pare că ajunge la final. Iată care este starea lor de sănătate, dar și ce informații există despre revenirea lor pe micul ecran, la Acces Direct.

Cum se simte Vulpița de la Acces Direct

Pentru că multă lume se întreabă ce fac soții Stegaru, ei bine, se pare că aceștia se simt bine și visează la momentul în care vor reveni în platoul Acces Direct.

Chiar și aflați în carantină, Vulpița și Viorel sunt verificați mereu de echipa Acces Direct și sunt în permanență în contact.

„Veronica și Viorel mai au doar câteva zile până vor ieși din carantină. Starea lor de sănătate este una foarte bună, s-au recuperat aproape în totalitate. Este adevărat că, la început, au avut simptome destul de greu de îndurat, mai ales Veronica.

Ea a avut febră, se vedea pe fața ei că nu se simte bine. În schimb, la Viorel, boala a debutat mai puțin violent decât la soția lui. Amândoi aveau nevoie de odihnă și de tratament de specialitate.

S-au cam plictisit în casă, dar au ținut în permanență legătura cu echipa Acces Direct, au fost sunați, verificați. Cel mai probabil, după ce vor ieși din carantină și se vor asigura că rezultatul ultimului test este negativ, vor reveni pe platourile de la Antena 1”, au spus surse pentru Cancan.ro.

Reacția lui Emily Burghelea

De altfel, fosta asistentă de la Antena 1, Emily Burghelea, a dat detalii din cadrul emisiunii care rupe audiențele, vorbim despre modul în care se muncea la Acces Direct.

„Vestea că Acces Direct este un focar de infecție m-a lăsat mută. Îmi pare extrem de rău pentru oamenii de acolo care plătesc acum cu ce au ei mai de preț… Sănătatea lor! Le transmit toate gândurile bune, dar în același timp trebuie să spun că mă așteptam la asta.

Din păcate, acolo nu s-au respectat niciodată regulile impuse de autorități. Am lucrat la Acces Direct și știu foarte bine cât de riscantă era o simplă zi de muncă. În starea de urgență, când România era pustie și nimeni nu avea voie să iasă din casă fără un motiv întemeiat, când era ilegal să stea la un loc mai mult de 50 de persoane, când masca era obligatorie în spațiile închise… Acolo nu se respecta nici măcar una dintre aceste norme impuse, ba chiar atunci când cineva purta mască era stigmatizat…” a declarat Emily Burghelea pentru Cancan.ro.

În plus, Emily a mai declarat că echipa emisiunii era cea care considera că nimeni de acolo nu se poate infecta cu noul coronavirus, căci, credeau oamenii, este un circuit închis și sigur. Din păcate, situația nu a fost așa.

„Ni se spunea că este un circuit închis și că nimeni nu are cum să se îmbolnăvească, însă, gândind la rece, șansele erau mari, foarte mari. Inevitabilul s-a întâmplat. Acces Direct a devenit un focar de infecție, iar acum, din păcate, multe persoane se confruntă cu virusul care a pus pe jar o planetă întreagă.

La un moment dat, mi s-a cerut să șterg un live de pe Instagramul meu din cauza faptului că am filmat mai mult decât trebuia și s-a văzut în videoclipul respectiv că nimeni, dar absolut nimeni nu purta mască. Cred că încă mai am acel clip în telefon. Și eu am fost una dintre persoanele care și-au pus sănătatea în joc.

Se pare că am demisionat la timp. Din nefericire, în urma mea au rămas oameni care acum suferă din cauza conducerii. Sper din suflet ca toate persoanele afectate să treacă cu bine peste acest hop. Le doresc multă sănătate și înțelepciune”, a mai spus fosta asistentă de la Antena 1, pentru Cancan.ro.