Emily Burghelea, în stare de șoc! Ce a putut să pățească pe plajă

După ce a decis să facă publice anumite lucruri care se întâmplau în spatele cortinei emisiunii ”Acces Direct”, și după declanșarea unui adevărat scandal în media și în trustul de unde a decis să plece, tânăra Emily Burghelea a fugit pe malul mării să se relaxeze.

Fosta asistentă, Emily Burghelea, a decis că este cazul să-și ia o vacanță, binemeritată, pe malul mării, și se bucură din plin de timpul liber pe care îl are de când și-a dat demisia. Nu știm dacă singură, sau nu, dar tânăra a dat o fugă acasă la Constanța. De câteva zile se bucură din plin de soare. Dar, cum ni se întâmplă uneori tuturor, și frumoasa asistentă a avut parte de un incident care i-a cam dat peste cap buna dispoziție fostei asistente tv.

Este cunoscut faptul că, în general, plajele Mării Negre și cerul sunt pline de pescăruși, unii dintre ei chiar fără frică de a se apropia de cei aflați la plajă. Se pare că tânăra Emily a avut parte de o întâlnire cu un pescăruș, dar nu așa cum v-ați imagina, ci l-a găsit bolnav, pe plaja unde tânăra se afla.

Emily a povestit aventura pe rețelele de socializare, spunând că de la ora 17:00, când a ajuns pe plajă, și până seara la ora 21, simpatica pasăre nu s-a mișcat aproape deloc, de aceea a decis să-l ducă la un veterinar și să vadă ce se întâmplă cu el.

„La ora 5 (n.red. 17:00) când am ajuns pe plajă am văzut pescărușul ăsta care stătea pe mal, părea bolnav, am zis să-l lăsăm poate își revine. Acum este ora 9. Nimeni nu i-a făcut nimic în toate orele astea. Era plaja plină cu oameni. Ne-am întors pe același drum către mașină. Referitor la pescăruș, l-am dus la clinica veterinară, i-au făcut vreo două injecții și au zis că nu au ce să-i facă. Ei cred că cel mai probabil a mâncat ceva otrăvit pentru că nu se mișcă. Este semi-paralizat, dar doctorii mi-au zis că are toate funcțiile în regulă.”, a povestit Emily Burghelea.