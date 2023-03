Veste tristă pentru Simona Țăranu. Ce se întâmplă cu boala autoimună de care suferă EXCLUSIV

Simona Țăranu, prezentatoarea jurnalului de sport de la Digi 24, a așteptat cu speranță luna martie, când și-a refăcut investigațiile amănunțite, pentru a vedea dacă boala autoimună de care suferă o mai împiedică sau nu să devină mamă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a mărturisit că veștile nu sunt bune, dar că rămâne optimistă. Speră să devină mamă într-o zi, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla în următorii ani, după ce va epuiza toate variantele, ia în calcul adopția.

Simona Țăranu a descoperit boala autoimună în pandemie

Simona Țăranu s-a căsătorit în 2015 la Verona, dar pandemia i-a schimbat complet planurile legate de mărirea familiei.

În acea perioadă, vedeta a fost diagnosticată cu o boală autoimună, care o împiedică să devină mamă.

“Boala a apărut în pandemie, nu pot să îmi dau seama cum a apărut, medicii spun că a fost vorba de un stres puternic, poate nu mi-am dat seama. În familie nu știu pe nimeni cu boli autoimune, nimeni, sunt cardiaci, diabetici, dar nimeni cu boală autoimună din câte știm noi de la străbunici încoace. Nu pot să îmi dau seama, poate a fost un stres atunci în pandemie, poate o frică pe care nu am conștientizat-o, poate nu i-am conștientizat gravitatea, nu știu nici astăzi”, a declarat, pentru Playtech Știri, Simona Țăranu.

Simona Țăranu: “Momentan nu este cea mai bună perioadă”

Ea a urmat un tratament, iar după o perioadă în care medicul i-a scos medicamentația, și-a refăcut analizele, sperând să se întâmple o minune în ceea ce privește problemele ei de sănătate.

“Analizele nu au ieșit așa bune, așa cum mă așteptam. Am ieșit de pe tratament acum 6 luni și, din păcate, valoarea analizei care este esențială, care, cumva vorbește de la sine dacă aș putea sau nu să rămân însărcinată nu este cea mai potrivită. În tratament a fost ținută sub control și în momentul în care am ieșit de pe tratamentul medicamentos a crescut, deci automat ea trebuie să revină din nou cât de cât aproape de normal. Din păcate, eu sunt conștientă că este o boală autoimună și doar trebuie să o țin sub control, nu se va vindeca niciodată. Momentan nu este cea mai bună perioadă”, ne-a spus prezentatoarea jurnalului de sport de la Digi 24. “Tratamentul este toxic inclusiv pentru mine. Este interzisă o sarcină pe parcursul tratamentului. Dacă se prinde o eventuală sarcină, fătul nu supraviețuișete sau ajunge să fie cu malformații. Boala se transmite automat la făt. Pe partea de infertilitate, nu ne știm cu probleme”, a precizat ea.

Are un stil sănătos de viață

La sfatul medicului endocrinolog, care o monitorizează, vedeta a făcut o serie de schimbări în ceea ce privește alimentația.

“Am renunțat parțial la zahăr, adică am redus foarte mult zahărul, l-am înlocuit cu îndulcitori, zic eu că am un stil de viață sănătos, continui să fac sport așa, acasă, cât de cât, am redus foarte mult carbohidrații și consider că au contribuit toate acestea la îmbunătățirea situației mele”, a adăugat ea.

Ia în calcul adopția

Vedeta este optimistă în ceea ce privește mărirea familiei, luând în calcul, ca variantă finală, adopția, dar asta după câțiva ani.