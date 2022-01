Veste șoc primită de o femeie. Compania Apă Vital i-a transmis că este moartă și că trebuie să meargă la sediu pentru a clarifica situația

O femeie din Galați a primit o înștiințare de la compania Apă Vital prin care era anunțată că a murit și că trebuie să se prezinte la sediul companiei pentru a rezolva situația. Femeia a rămas șocată și speră să nu rămână fără apă în mijlocul iernii.

Femeia este o fostă profesoară, acum ieșită la pensie, și a primit înștiințarea prin poștă. În aceasta scria că ea, de fapt, a murit și că trebuie să vină la sediul companiei pentru a clarifica situația. Locuiește singură și a aflat vestea de Bobotează, atunci când a venit de la slujbă și a primit scrisoarea din poștă. În aceasta scria că titularul contractului a decedat și că trebuie să se prezinte în terme de cinci zile la sediu. În caz contrar, furnizarea apei ar urma să fie oprită.

„Cum e posibil așa ceva de la o instituție față de care mi-am plătit mereu datoriile? Sunt cu plățile la zi, poate au zis că dacă am consum mai mic, am murit? Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine! Stau cu acte în regulă în casa pe care am moștenit-o de la mama mea, am certificat de moștenitor, contractul e valabil, încheiat pe numele meu, în 2013. Ce fac acum, dacă îmi taie apa în toiul iernii?”, a declarat Anca Savin pentru viața-liberă.ro.