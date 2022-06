Veste proastă pentru turiștii români. Ce se întâmplă cu prețurile

O nouă lovitură pentru HoReCa! După criza generată de pandemia de coronavirus, liderii coaliției de guvernare propun revenirea TVA-ului de la 5% la 9%. Măsura se vrea a fi aplicată în domeniul cateringului și a alimentației publice. Prin urmare, românii vor fi nevoiți să plătească mai mulți bani când vor merge în vacanțe. Ce se va întâmpla cu prețurile nu este deloc în favoarea turistului român.

Reprezentanții din HoReCa reacționează, după anunțul liderilor coaliției de guvernare. Politicienii intenționează să facă o majorare colosală a TVA-ului în catering și alimentație publică. Doar că măsura nu este favorabilă nici pentru patroni, nici pentru clienți.

Dacă propunerea liderilor politici se va materializa, turismul se va confrunta din nou cu o situație extrem de vulnerabilă. Iar asta din cauza faptului că vizitatorii nu-și vor permite să scoată din buzunar sume mari de bani.

Majorarea TVA-ului, așa cum doresc guvernanții, va conduce la mai multe situații neplăcute în HoReCa. Industria ospitalității suferă deja consecințe majore din cauza pandemiei de coronavirus. Un manager al unui hotel din Poiana Brașov a susținut că, în cazul creșterii TVA-ului, profitul operatorilor economici va scădea.

De asemenea, majorările salarile ale angajaților din turism nu vor mai putea fi realizate. Numărul vizitatorilor, inclusiv a străinilor, va fi mult mai mic decât în alți ani, a preconizat un manager de hotel.

„Știți bine, în turism facem o planificare de la an la an. Deja am stabilit niște salarii. Am stabilit un preț al camerelor și al alimentelor. Cu siguranță, aceste elemente luate în calcul vor cădea, pentru că nu vom mai putea crește salariile.

Dacă găsim o soluție prin care putem primi niște subvenții în turism, cu siguranță suntem de acord. Dar e foarte greu. Și 4% ne diminuează foarte mult profitul și, de ce nu, bunăstarea angajaților. Nu este o soluție nici creșterea prețului camerei. Nu este o soluție să scumpești”, a subliniat Gabriel Roșca, manager al unui hotel din Poiana Brașov.