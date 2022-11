Veste proastă pentru milioane de români cu credite. BNR a făcut anunțul despre dobânda de referință

Veste proastă pentru milioane de români cu credite. Banca Națională a României (BNR) a făcut anunțul despre dobânda de referință. Decizia luată marți, 8 noiembrie 2022, în ședința organizată de Consiliul de Administrație al instituției va afecta toți cetățenii cu rate la bancă.

Lovitură cruntă pentru românii cu credite la bancă. Consiliul de Administrație al BNR, întrunit în ședința de marți, 8 noiembrie, a decis majorarea ratei dobânzii la politica monetară de la nivelul de 6,25% pe an la 6,75% pe an. Hotărârea va fi pusă în aplicare începând de miercuri, 9 noiembrie 2022.

Decizia reprezentanților BNR înseamnă dobânzi mai mari în cazul creditelor, urmând să fie afectate atât cele noi, cât și cele contractate deja în trecut și la care trebuie achitate rate bancare. Este a opta creștere a ratei dobânzii la politica monetară anunțată de către BNR în anul 2022.

Spre deosebire de situația actuală, la începutul anului curent, rata dobânzii la politica monetară era de 1,75%. Reprezentanții instituției bancare au pus majorarea pe fondul inflației crescânde, care a ajuns în luna septembrie la 15,88%.

BNR spune că determinante pentru rata inflației au fost au fost produsele alimentare scumpite și serviciile de energie, care au suferit și ele creșteri de prețuri. Doar parțial, inflația este contrabalansată de combustibili, care s-au ieftinit ușor în circumstanțele scăderii cotației petrolului.

Cu cât a crescut indicele ROBOR la trei luni

Tot marți, 8 noiembrie, Consiliul de Administrație BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) de la 7,25% pe an la 7,75% pe an. Și rata dobânzii la facilitatea de depozit a crescut de la 5,25% pe an la 5,75% pe an. Măsurile se vor aplica începând de miercuri, 9 noiembrie 2022.

În luna septembrie, rata media a dobânzii la depozitele noi la termen a continuat să se mărească. Majorarea a fost una mai modestă, în comparație cu perioada ultimelor două luni de vară.

În ceea ce privește evoluția ratei inflației, reprezentanții BNR au spus că se așteaptă ca aceasta să crească „temperat” spre finalul anului curent. În 2023, inflația ar urma să scadă gradual, atingând o cifră în primul semestru al anului. Nu se va menține astfel pentru o perioadă îndelungată, fiindcă ulterior va crește din nou.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei, cu dobândă variabilă, a atins cel mai mare nivel din ultimii aproape nouă ani de zile. Marți, indicele ROBOR la trei luni a crescut de la 4,39% la 4,99%, potrivit anunțului făcut de BNR.