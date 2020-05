Veste fantastică pentru abonații Orange. Anunțul făcut de operatorul de telefonie mobilă

În toată această perioadă de criză și pandemie, toți operatorii de servicii mobile au încercat să aducă tot felul de oferte, inovații și beneficii clienților lor. Printre cei care au profitat de această perioadă, din punct de vedere tehnologic, au fost și cei de la Orange România.

Veste fantastică pentru abonații Orange

Fără a face reclamă sau promovare pe canalele media, Orange România a decis să-și extindă noua rețea de telefonie mobilă, vorbim de rețeaua 5G pe care o are in Romania. Într-un timp relativ scurt, Orange Romania a început extinderea infrastructurii rețelei 5G. Dacă, până de curând, rețeaua era doar în câteva orașe, acum, confomr unei hărți , compania și-a exstins rețeaua in tot mai multe zone, astfel că acum există tot mai multe locații în care clienții Orange pot folosi noile servicii.

Anunțul făcut de operatorul de telefonie mobilă

Conform comunicatului transmis de operator, Orange România are reţele 5G în Bucureşti, Braşov, cu Poiana Braşov, Cluj-Napoca și Iaşi. Deocamdată nu se pune problema uei acoperiri generale, la nivel național cu această nouă infrastructură, dar este prevăzută extinderea într-un viitor apropiat.

Orange România este printre primii operatori români care şi-au lansat reţeaua 5G în ţara noastră. Acest lucru se întâmpla la final de an 2019, după ce un alt operator, Vodafone făcea primul pasul către 5G, urmat de Digi Mobil, divizia de servicii de comuncații a RCS-RDS / DIGI. Orange și-a promovat noua infrastructură ca fiind una capabilă să atingă viteze de până la 1.2 Gbps. Din păcate Orange România încă rămâne cu mult în urma celor de la Digi Mobil. În urma unei investiții majore, Digi Mobil a reușit să aibă cea mai mare acoperire 5G la nivel național, devansând astfel și compania Vodafone.