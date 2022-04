Veste de ultimă oră despre pensiile din România. Toți pensionarii trebuie să afle

Încă de la venirea sa la Ministerul Muncii, Marius Budăi anunța proiectul de recalculare a pensiilor pentru anul 2022. Se pare că acest lucru este în plină desfășurare pentru nu mai puțin de 2,3 milioane de pensionari. Conform ministrului acesta este numărul de dosare deja introdus în aplicația electronică pe baza unor categorii bine determinate.

Anunțul despre aceste dosare la făcut chiar Marius Budăi, ministrul Muncii, menționând faptul că toate au fost deja introduse în sistemul electronic de recalculare. Dosarele au fost intrudse pe categorii de stagii, atât contributiv, cât și asimilat sau cel de sporuri. Cu toate astea, ministrul spune că sunt diferențe la modul de aplicare a recalculării, unul din motive fiind indicele de corecție.

În plin scandal cu actuala opoziție, dar și cu membri coaliției de guvernare pe reforma sistemului de pensii inclusă în PNRR, Marius Budăi continuă să se țină de promisiunile făcute de PSd odatăcu venirea la guvernare. Una din aceste promisiune constă și în recalcularea pensiilor pentru acest an.

„Recalcularea, am spus foarte clar şi aşa şi facem: avem 2,3 milioane de dosare deja introduse în aplicaţia elecronică, pe categorii de stagii – că vorbim de stagiu contributiv, că vorbim de stagiu asimilat, că vorbim de sporuri care au fost luate în calcul sau sporuri care nu au fost luate în calcul. Am scris şi în programul de guvernare că mergem pe principiul Legii 127 – lege care prevede o majorare anuală cu inflaţia şi 50%… am dat 10% în acest an şi vom aplica”, a declarat Marius Budăi.