Veste de ultimă oră despre pensiile din România. Ce se întâmplă cu pensionarii care încasează sub 3.000 de lei

Pe 1 august, într-o conferință de presă, ministrul Marius Budăi anunța o posibilă majorare a pensiilor sub 3.000 de lei. Impactul bugetar, de 11 miliarde, spunea ministrul nu ar fi o problemă. Partea interesantă este alta, în timp ce Mudăi făcea anunțul, la Palatul Victoria se discuta chiar acest aspect, al bugetului. Ulterior, premierul Ciucă critica în termeni duri cele anunțate de Marius Budăi, iar restul PNL-ului îi cerea demisia. Controversele din cadrul coaliției de guvernare nu fac altceva, decât să accentueze golurile de comunicare interministeriale, dar și posibile promisiuni pur electorale. Cu toate astea, Ministerul de Finanțe a anunțat azi finalizarea analizei cerută de premier privind neimpozitarea pensiilor sub 3.000 lei. Concluzia? Ar putea fi o veste de ultimă oră despre pensiile din România. Ministrul Andrei Câciu a spus azi ce se întâmplă cu pensionarii care încasează sub 3.000 de lei.

Presiunile PNL, după anunțul lui Marius Budăi

Așa cum spuneam la început, Marius Budăi făcea un anunț extrem de important pentru pensionari din România. Problema a fost cu totul alta, și anume decizia acestuia de a face declarațiile în afara consultărilor din coaliția de guvernare.

Susținut de colegii din PSD, Marius Budăi declara „Vom propune majorarea pensiei minime de la 1000 de lei la 1100. Sunt 1,3 milioane de seniori care încasează pensia minimă.” Declarația i-a scandalizat pe PNL-iști, în frunte cu premierul Ciucă, care reacționa de la Palatul Victoria:

„Eu sunt convins că domnul Budăi știe foarte bine ce scrie în fișa postului guvernului și ce scrie în fișa postului ministrului Muncii. Atunci când venim cu astfel de propuneri, cel puțin în ceea ce privește majorarea salariilor și a pensiilor, trebuie să aibă în vedere că era obligatorie consultarea Consiliului Național Tripartit și o discuție în coaliție. Toate aceste chestiuni le vom clarifica. Este vorba de responsabilitate, este vorba de ceea ce oamenii așteaptă de la noi, să știe că guvernul este în stare să ia măsuri reale și nu vorbe. Aici discutăm de ce facem, nu de ce vorbim”, a spus prim-ministrul.

În același timp premierul cerea la Ministerul de Finanțe o analiză clară asupra neimpozitării pensiilor sub 3.000 de lei.

Adrian Câciu dă o veste de ultimă oră despre pensiile din România

În plin conflict interguvernamental, Adrian Câciu vine astăzi și face o conferință de presă la Ministerul Finanțelor, pe marginea analizei cerute de premier.

Deși, Câciu, membru al PSD, tacit a susținut declarațiile colegului de partid, a dat publicitații date despre analiză, răspunzând și la aspectul majorării pensiilor cu 10%, așa cum anunța Marius Budăi:

„Nu am să mă pronunţ asupra procentului, ceea ce pot să vă spun este că există spaţiu şi mai există şi necesitate, iar decizia finală va fi luată în Coaliţie, pentru că trebuie aşezate în echilibru nevoia de compensare a pierderii de putere de cumpărare la mai multe categorii de cetăţeni, nu numai la pensionari. Avem prognoza de vară acum, vedem cum va arăta prognoza de toamnă. Pe de altă parte, vedem care sunt celelalte priorităţi pe care statul trebuie să şi le păstreze. Avem de implementat PNRR. Avem de făcut investiţii. Avem partea de asigurare a resurselor pentru educaţie, pentru sănătate, pentru apărare şi lucrurile se vor pune toate pe masă. De asta nu am să mă refer la procent, pentru că procentul va fi decis. Oricum nu va fi cel pe care ni-l spune legea referitor la indexarea inflaţiei din urmă cu un an, pentru că este evident că ar fi din punctul meu de vedere şi incorect faţă de cetăţeni care resimt o inflaţie mult mai mare decât cea care a fost în urmă cu un an, adică în 2020”, a spus ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, astăzi.

Rămâne să vedem ce se va întâmpla, dacă propunerile făcute de Marius Budăi se vor concretiza.

Vom vedea dacă la prima remaniere guvernamentală, ministrul va intra pe lista premierului.

Cu toate astea, asistăm la o schimbare de discurs a PSD, în ceea ce privesc majorările propuse.