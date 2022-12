Veste cutremurătoare la doar patru zile după decesul lui Sinisa Mihajlovic. Gianluca Vialli este în stare critică în spital

Lumea fotbalului trăiește din nou clipe dramatice. Gianluca Vialli este în spital la Londra, în stare critică, din cauza unui cancer de pancreas. Cotidianul La Gazzetta dello Sport anunță că mama fostului internațional a zburat de urgență în Marea Britanie.

Lumea fotbalului este din nou cu sufletul la gură. La patru zile după decesul lui Sinisa Mihajlovic, cotidianul La Gazzetta dello Sport anunță că o fostă glorie a naționalei Italiei este în stare critică. Este vorba de Gianluca Vialli. Fostul internațional a renunțat acum câteva zile la postul său de la naționala Italiei pentru a se concentra pe lupta împotriva cancerului de pancreas despre care medicii au aflat în urma unui control efectuat în anul 2017. A urmat tratamente dure, dar cu toate acestea a fost de multe ori văzut în cantonamentul primei reprezentative, încercând să ajute. A fost o prezență decentă și discretă în această perioadă.

Vialli a renunțat la jobul său de la echipa națională la finalul săptămânii trecute, după aproape doi ani în care a lucrat foarte bine cu selecționerul Roberto Mancini, fostul său coleg de la națională și la echipa Sampdoria.

Fears are growing over the health of Gianluca Vialli after the Italy and Chelsea legend was admitted to a hospital in London for treatment for pancreatic cancer | @NeilMcLemanhttps://t.co/rp4hx1SZc8

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 20, 2022