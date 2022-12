A murit fotbalistul Sinisa Mihajlovic. Fosta legendă a lui Roma, Lazio și Inter avea doar 53 de ani

Tragedie în fotbalul mondial. Fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic a murit la vârsta de 53 de ani. A fost starul echipei Lazio Roma și antrenorul celor de la Bologna. Fostul mare sportiv se lupta cu leucemia de câțiva ani.

Zi neagră pentru fotbalul italian. Sinisa Mihajlovic, unul dintre cei mai mari mijlocași ai sportului rege a încetat din viață la vârsta de 53 de ani, după o luptă lungă cu o boală necruțătoare, leucemie.

Anunțul decesului său a fost făcut de către familia regretatului sportiv, în presa internațională. Fostul antrenor al celor de la Bologna a fost diagnosticat în 2019 cu leucemie.

„Când am aflat vestea, a fost groaznic. Am plâns zile de-a rândul, m-am gândit cât de repede trece viaţa. Nu am plâns de frică.

Voi înfrunta boala, voi lupta aşa cum am făcut întotdeauna, cu capul sus! Este o maladie agresivă, dar pot să o înving!”, spunea Mihajlovic, atunci când a aflat diagnosticul medicilor.