Veste cruntă pentru români! Prețul cărnii s-ar putea dubla. Ce au decis autoritățile

Prețul cărnii este pe pragul de a se scumpi. Acestă decizie luată de autorități ar putea dubla prețul cărnii, fiind o veste cruntă pentru românii iubitori de mezeluri. Cum s-a ajuns la o așa decizie?

Veste cruntă pentru români! Prețul cărnii s-ar putea dubla

Creșterea prețului pentru achiziționarea de carne ar putea să se dubleze în urma propunerii lansate de True Animal Protein Price Coalition. Dezbaterea este în funcțiune de membrii Parlamentului European, aceasta având ca scop introducerea unor taxe ridicate pe fiecare sută de grame a cărnii de vită, porc sau pui, conform adevărul.ro

Din anul 2022, propunerea constă în vizarea unui sistem de impozitare a cărnii. Statelor membre ale UE li se recomandă stabilirea unei taxe pentru sustenabilitate. Această taxă consta în următoarele măriri:

-0,47 euro la 100 de grame pentru carnea de vită

-0,36 euro pentru 100 de grame la carnea de porc

-0,17 euro la 100 de grame pentru păsări

Conform opiniei inițiatorilor, aceasta ar reduce consumul cărnii până în 2030.

Ce va afecta această suprataxă?

Suprataxa va aduce venituri anuale de circa 32 de miliarde de euro la nivelul Europei. Banii vor fi folosiți pentru ajutarea fermierilor și investiția în practici agricole mai durabile. În urma raportului făcut, ar putea să aducă reducerea de CO2, emisiile fiind de 120 milioane de tone anual. Cantitatea este egală cu toate emisile de CO2 ce se află în patru membre ale UE, acestea fiind: Irlanda, Danemarca, Slovacia și Estonia.

Germania, Suedia și Danemarca sunt primele țări în care s-a propus taxa, dar nu s-a aplicat deocamdată. Conform ONU, creșterea animalelor este responsabilă pentru 14,5 la sută din totalul de gaze, plus folosirea uriașă a terenurilor și a cantității de apă. Taxa mai are ca scop acoperirea costurilor de sănătate, cât și de mediu. UE are și obiectivul de a ajunge primul continent neutru, din punct de vedere climatic.