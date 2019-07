Veste bună pentru elevi și părinți. Ministerul Educației a făcut anunțul despre manualele școlare

Ministerul Educației Naționale a făcut un anunț, miercuri, despre manualele școlare. Vestea bună din partea instituției vine în ajutorul părinților! În ce procent vor fi cărțile asigurate?

Conform anunțului Ministerului Educației(MEN), făcut miercuri, peste trei sferturi dintre manualele școlare pentru clasele I-VII sunt asigurate prin contractele existente. Pentru clasele I-VII sunt necesare 15.734.904 de manuale în anul 2019 – 2020, dintre care 75,86% sunt asigurate prin contractele existente. Cărțile au ajuns în școli ori în depozitele inspectoratelor școlare. De menționat este că pentru 1,45%, adică 228.588 de manuale, au fost deja semnate acorduri și vor ajunge în școli până la începutul anului școlar.

Cât despre cei 21,66% se așteaptă o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, iar pentru 1,02%, adică 161.268 de manuale, nu au fost depuse oferte în intervalul 2013 – 2019, cu mențiunea că nu au existat niciodată aceste cărți în sistemul de învățământ. Manualele au fost încredințate Editurii Didactice și Pedagogice. Cât despre manualele elevilor din clasele VIII-XII, sunt asigurate în proporție de 100%, ele fiind elaborate în baza programelor școlare vechi. Acum, cărțile urmează să fie înlocuite treptat, în anii următori, pe măsura implementării noului curriculum.

În ianuarie 2019, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, se declara ”vinovată” pentru faptul că manualele au făcut un salt într-ale calității. Cât despre subiectul manualelor greșite, Andronescu a evitat să dea un nume pentru editarea cărora statul a cheltuit sume imense.

„Nu mă întrebați pe mine de greșelile altora, să-i întrebați pe cei care greșesc și mai ales să îi punem să își corecteze greșelile. Vreau să vă spun că în acest an, poate ați și văzut pe site-ul nostru, am rescris metodologia pentru manuale, am deschis competiția pentru manuale pentru că interesul nostru este să avem manuale corecte, manuale de calitate”, a declarat ministrul, aflat la Constanța cu ocazia sărbătoririi centenarului Colegiului Național Mihai Eminescu.