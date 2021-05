Verdict în cazul huliganilor care au omorât un om în trafic. Decizia instanței este clară

S-a aflat pedeapsa pe care o vor suporta tinerii care au omorât în bătaie în trafic un om. Magistrații Curții de Apel Pitești au dat sentința împotriva celor doi frați.

Huliganii care au omorât în bătaie un om în trafic vor face închisoare. Magistrații au decis ca cei doi să fie închiși, iar decizia este executorie. Anterior, Adrian Tudoreci fusese achitat de judecători.

Totul s-a întâmplat în iunie 2019, când Leonard și Adrian l-au omorât în bătaie pe Cătălin Plăiașu, un om de afaceri din Curtea de Argeș.

În timp ce Adrian Tudoreci a condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru lovituri cauzatoare de moarte, fratele lui, Leonard Tudorici a contestat pedeapsa și a făcut apel, considerând că suma de 175.000 de euro daune morale este prea mare, scrie adevărul.ro.

La rejudecare, magistrații au decis că fapta lui Adrian reprezintă complicitate la lovituri cauzatoare de moarte și că va sta în închisoare 6 ani și patru luni. Decizia este definitivă, iar instanța a menținut și condamnarea aplicată lui Leonard. Cei doi frați vor trebui să plătească daune morale rudelor victimei în valoare de 175.000 de euro.

Leonard și Adrian sunt cunoscuți pentru actele lor de violență. Omul pe care ei l-au omorât a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut crunt, în urma unui conflict din trafic.

Principalul martor al incidentului a fost amenințat de cei doi. El le-a prezentat în detaliu judecătorilor ce s-a întâmplat în ziua în care omul de afaceri a murit.

„Au fost presiuni din partea celor doi începând din vara anului 2019 şi i-au ameninţat pe părinţii mei. La sfârşitul lunii ianuarie a.c. şi pe 14 februarie am fost urmărit în două rânduri de un BMW ce aparţine familiei Tudorici, am fost şicanat în trafic de mai multe ori, am şi filmare, este şi un proces-verbal şi o plângere la Poliţia Mălureni. Iar rudele fraţilor Tudorici le-au spus părinţilor mei că eu voi muri într-un accident de automobil”, a declarat martorul.