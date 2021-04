Vera Miron, poveste tristă de viață. Noua concurentă de la Survivor, asemănare izbitoare cu Simona Hapciuc

Vera Miron a impresionat telspectatorii cu povestea sa. Ce se ascunde în spatele sportivei care abia a pășit în concursul din Republica Dominicană? Fanii show-ului au văzut asemănarea dintre viața ei și a Simonei Hapciuc.

Patru noi concurente și-au făcut apariția pline de speranță și cu forțe proaspete în competiția din Republica Dominicană. Acestea și-au spus povestea și dorințele cu privire la proiectul pe care l-au acceptat, iar acum fanii emisiunii au rămas să tragă concluziile.

Cei care adoră competiția din Republicană au observat asemănările dintre povestea de viață a brunetei și cea a Simonei Hapciuc. Cele două sunt ambele mame singure și se ocupă exclusiv de creșterea copiilor lor.

Aparte de detaliile din viața personală, noua concurentă trebuie să demonstreze mult pe teren, lucru pe care l-a și făcut încă din prima ediție. Vera a reușit să aducă două puncte echipei din trei intrări, ceea ce i-a bucurat mult pe coechipierii care au prin bază în ea și care cred că le va aduce în continuare puncte pentru a câștiga premiile mult dorite.

Bruneta are 34 de ani, este din Brașov și o cunoaște pe Ana Porgras, fosta faimoasă care a plecat recent din Survivor. Vera are un băiețel în vârstă de 7 ani, Lucas, pe care îl crește singură, după ce a divorțat de tatăl acestuia. În timp ce ea se va afla în competiție, mama ei în vârstă de 70 de ani va avea grijă de micuț, conform wowbiz.ro.

Sportiva s-a înscris la show la îndemnul fiului care o așteaptă acasă cu marele premiu pentru a-și cumpăra o căsuță a lor. Femeia a devenit antrenor de fitness după ce a reușit să slăbească 30 de kilograme, la un an după ce i-a dat naștere micuțului său.

„Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România. Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”

Ana Porgras