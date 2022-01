Vedetele din România care se luptă cu depresia: „Am fost șocată, nu știam ce mi se întâmplă”

Unele din vedetele de la noi se luptă de ani buni cu depresia. Acestea au făcut câteva mărturii despre viața lor de acum și despre cum reușesc să se pună pe picioare zi de zi. Ce declarații emoționante au făcut?

Vedetele de la noi au vorbit de-a lungul timpului despre detalii mai sensibile din viața lor și au recunoscut faptul că lucrurile nu sunt deloc roz precum ar crede unii. Câțiva dintre cei cunoscuți în țara noastră se luptă de ani de zile cu depresia, care a devenit boala secolului.

Chiar dacă se bucură de notorietate și succes, vedetele nu sunt mai puțin expuse în fața depresiei. Printre cei curajoși care și-au recunoscut problemele sunt: Ana Morodan, Mihai Trăistariu, Mihai Bendeac și Andreea Raicu.

Mihai Bendeac susține că este foarte diferit în viața personală față de cum este în fața oamenilor. Acesta este introvertit, are un suflet foarte sensibil și se luptă zilnic cu depresia.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, a mărturisit Mihai Bendeac pentru viva.ro.