Vedetele din România care s-au căsătorit în secret. El a scăpat de dependență și i-a ales ca nași pe Dorel din Las Fierbinți și soția lui

A fost o zi mare pentru două dintre vedetele din România care s-au căsătorit în secret. Una din cele două vedete, deși își recunoștea depedența, în cele din urmă reușea să scape, iar pentru momentul căsătoriei i-a ales ca nași pe Dorel din Las Fierbinți și soția lui.

Cei doi formează deja un cuplu de mai bine de patru ani, amândoi sunt actori extrem de cunoscuți, și cu multe apariții pe micile și marile ecrane. El, devenea cunoscut pentru un personaj extrem de atipic, „rachetzul“ din Mondenii, iar partenera sa avea să devină cunoscută pentru personajul „Heidi”, din pelicula cu același titlu, ce avea să-i aducă și un premiu Gopo la categoria „Tânără Speranță”.

Dacă nu ți-ai dat seama cine sunt vedetele din România care s-au căsătorit în secret, îți spunem noi că este vorba despre Alex Bogdan și iubita sa, Cătălina Mihai.

Cei doi au decis să spună „Da” în fața Ofițerului de Stare Civilă, în cursul zilei de miercuri, 19 iunie, dar fără prea mare tărăboi, doar în prezența familiei și a celor doi nași, Dorel din Las Fierbinți și soția lui.

Actorul Alex Bogdan, avea să devină cunoscut, așa cum spuneam, pentru personajul jucat în serialul „Mondenii”, dar are la activ și alte proiecte actoricești, dar și prezențe inedite pe micul ecran. Cea mai recentă pelicuă în care apare este alături de fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță (deja pe Netflix), „Tati part-time”.

Ajuns la vârsta de 38 de ani, nu cu multă vreme în urmă Alex Bogdan recunoștea public dependența sa față de jocurile de noroc, care i-a marcat viața timp de 9 ani. Invitat de Radu Țibulcă în podcastul său, actorul avea să vorbească despre asta, trăgând în același timp și un mare semnal de alarmă.

„Eu am pățit ce a pățit și Augustin Viziru. E o boală… Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău!

Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența. Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut.

E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mult colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur.”, povestea Alex Bogdan.