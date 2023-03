Vedete care au un IQ foarte mare. Nume surpriză pe listă. Nu te-ai fi gândit

Le vedem mereu pe sticlă sau pe social media, dar nu te-ai fi gândit niciodată cât sunt de inteligente. Acestea sunt câteva vedete care au un IQ foarte mare. Printre ele există câteva nume surpriză. Dar ce este IQ-ul și cum se măsoară?

Ce este IQ-ul

Cu siguranță ai auzit de multe ori despre IQ, dar ce este IQ? Ce măsurăm cu adevărat atunci când facem un test de inteligență?

IQ-ul sau coeficientul de inteligență este o cifră cu ajutorul căreia măsurăm inteligența fiecărei persoane. Pentru a afla această cifră, se efectuează teste în care se măsoară, pe de o parte, vârsta mentală și, pe de altă parte, vârsta cronologică, iar din aceste date se calculează coeficientul de inteligență (IQ).

Pentru a măsura coeficientul de inteligență, se dau de obicei o serie de teste în care sunt incluse tot felul de probleme: de limbaj, spațiale, matematice, logice etc. Rezultatele obținute sunt evaluate în raport cu rezultatele obținute la o anumită populație, ținând cont de vârsta cronologică și de limitele de maturitate ale acesteia.

Coeficientul de inteligență este doar un număr care este folosit pentru a compara rezultatul obținut cu media unei populații de o anumită vârstă. În acest fel, putem stabili dacă IQ-ul se încadrează în valorile pe care le considerăm standard, dacă ieșim în evidență (și dacă da, în ce măsură) sau dacă, dimpotrivă, ne este puțin mai dificil decât alte persoane de aceeași vârstă.

Cum se calculează IQ-ul?

Deși există diferite teste pentru determinarea IQ-ului, de regulă se folosește de obicei unul dintre cele mai cunoscute teste: scalele Wechsler. În cazul adulților, se folosește Scala de inteligență Wechsler pentru adulți sau WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), iar în cazul copiilor, Scala de inteligență Wechsler pentru copii sau WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children).

Testul WISC este împărțit în patru tipuri de exerciții care ne ajută să măsurăm:

Înțelegerea verbală.

Raționamentul perceptiv.

Memoria de lucru.

Viteza de procesare.

Caracteristicile testului WAIS pentru adulți sunt similare cu cele pentru copii, deși sunt adăugate unele teste pentru a oferi informații complementare pentru o analiză ulterioară.

Scorurile testului Wechsler Intelligence Scale (WISC/WASC)

Ce scor corespunde unui IQ normal? La ce scor se consideră că o persoană este supradotată? Mai jos este prezentată o listă a diferitelor intervale de inteligență în funcție de scorurile IQ.

Scoruri IQ mai mici de 70 de puncte: Profil de elev cu performanțe foarte scăzute.

Scoruri IQ între 70 și 79 de puncte: Nivel de inteligență la limită.

Scoruri IQ între 80 și 89 de puncte: Nivel scăzut, dar în media normală.

Scoruri IQ între 90 și 109 puncte: Mediu spre normal.

Scoruri IQ între 110 și 119 puncte: Ridicat, dar în media normală.

Scoruri IQ între 120 și 129 de puncte: Nivel de inteligență peste medie.

Scoruri IQ mai mari de 130 de puncte: Nivel de inteligență mult peste medie.

Scoruri IQ mai mari de 130 de puncte: Medie mult mai mare decât restul populației cu caracteristici similare. Persoane cu abilități intelectuale ridicate.

În cadrul testelor de inteligență Wechsler, baza scalei este întotdeauna un IQ de 100, astfel încât intervalul cuprins între 90 și 109 puncte este considerat scorul standard pentru grupul de populație evaluat.

Nu există intervale de IQ specifice vârstei, dar testul și rezultatele sunt adaptate la fiecare grupă de vârstă. Rezultatele la fiecare segment de persoane vor fi în raport cu restul persoanelor din grupul lor de vârstă. Nu putem echivala IQ-ul unui copil de 12 ani cu cel al unui adult de 45 de ani.

IQ-urile celor mai inteligenți oameni din lume

Iată un clasament al celor 10 persoane cu cele mai mari IQ-uri:

Terrence Tao (IQ de 230): Australianul a câștigat Olimpiada Internațională de Matematică la vârsta de 13 ani și a ajuns la 20 de ani să obțină un doctorat la Universitatea Princeton.

Christopher Hirata (IQ de 225): Americanul care a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Fizică, lucra deja la NASA la 16 ani și a devenit doctor în astrofizică la Universitatea Princeton la 22 de ani.

Kim Ung-Yong (IQ 210): Coreean prin naștere, vorbea la 6 luni, iar la vârsta de 3 ani vorbea fluent 4 limbi. NASA l-a angajat la vârsta de 8 ani.

Alte nume:

Rick Rosner (IQ de 192).

Garry Kasparov (IQ de 190).

James Woods (IQ de 180).

Judit Polgar (IQ de 170).

Sir Andrew Wiles (IQ de 170).

Paul Allen (IQ de 170).

Stephen Hawking (IQ de 160).

Vedete care au un IQ foarte mare. Nume surpriză pe listă

Madonna

Se pare că Regina muzicii pop are un intelect de geniu. Cu un IQ de 140, este una dintre cele mai inteligente cântărețe din lume.

Cu vânzări de peste 300 de milioane de discuri, Madonna este una dintre cele mai de succes artiste din toate timpurile, precum și una dintre cele mai emblematice care au urcat vreodată pe scenă.

Conan O’Brien

O’Brien are un coeficient de inteligență de 160, ceea ce îl plasează în fruntea clasamentelor și într-o ligă aparte când vine vorba de inteligență.

Unul dintre lucrurile interesante despre Conan este că nu este singurul comediant cu un intelect la nivel de geniu, profesia având un număr destul de mare de genii în rândurile sale.

Sharon Stone

Sfidând clișeul vechi și obosit că blondele nu sunt inteligente, Sharon Stone are un IQ uimitor de 148, ceea ce o plasează alături de unii dintre cei mai inteligenți actori din istorie.

Înainte de a deveni actriță, Stone și-a început cariera ca model. În cele din urmă, ea a continuat să cu actoria, fiind figurantă în filmul lui Woody Allen „Stardust Memories”.

James Woods

Fie că îl cunoști din filmele sale sau din aparițiile sale hilare în Family Guy, James Woods este un actor îndrăgit și, de asemenea, un geniu. Printre rolurile sale de top se numără: Contact, Casino și Promise, pentru care a câștigat un premiu Globul de Aur.

Pe lângă activitatea lui Woods în filmele de acțiune live, el a apărut și în filme precum Stuart Little 2, Kingdom Hearts și chiar Grand Theft Auto: San Andreas.

Woods are un coeficient de inteligență de 184, ceea ce îl face unul dintre cei mai bine cotați actori de pe această listă.

Kesha

Nimeni nu asociază vreodată muzica pop de la începutul anilor 2010 cu geniul, dar Kesha este una dintre cele mai strălucite interprete ale generației sale.

Kesha a intrat în industria muzicală la vârsta de 18 ani, deși recent s-a îndepărtat de ea din cauza unei dispute pe care a avut-o cu Dr. Luke. În ciuda cât de scurtă a fost cariera ei, Kesha a reușit să vândă peste 76 de milioane de discuri. Cu un IQ de 140, Kesha este un geniu certificat.

James Franco

Cunoscut pentru că a jucat în nenumărate filme de comedie de-a lungul carierei sale, James Franco este un tip foarte talentat. Ceea ce puțini știu despre James Franco este că este și regizor și profesor de cinematografie și a lucrat la mai multe școli de top.

Unele dintre cele mai notabile realizări ale sale includ câștigarea a două Globuri de Aur, precum și faptul că a lucrat la patru diplome diferite în același timp. În ciuda IQ-ului său incredibil de 130, Franco are, de asemenea, un comportament ușor, relaxat, care nu este de obicei asociat cu o inteligență ridicată

Emma Watson

Ajunsă prima dată în prim-plan ca Hermione Granger în Harry Potter, Emma Watson a dovedit că vedetele din copilărie pot deveni și actori adulți excelenți.

Emma Watson are un scor IQ de 138, ceea ce o face probabil una dintre cele mai inteligente persoane de pe platou în timpul filmărilor pentru filmele Harry Potter.

Shakira

Însăși senzația pop mondială se alătură acestei liste a celor mai inteligente celebrități. Shakira este cunoscută pentru single-ul său de succes Hips Don’t Lie, precum și pentru că a înregistrat tema muzicală pentru Cupa Mondială din Africa de Sud din 2010. Cu toate acestea, Shakira este, de asemenea, incredibil de inteligentă, cu un scor IQ de 140.

Matt Damon

Cunoscut cel mai bine pentru rolurile sale din filmele Jason Bourne, Matt Damon este un actor celebru, dar și unul dintre cei mai inteligenți oameni de pe această listă, cu un IQ de 160. De asemenea, este cunoscut pentru eforturile sale filantropice, precum și pentru sprijinul acordat problemelor sociale.

Lady Gaga

Celebra Lady Gaga a studiat muzică și teatru la Școala de Arte Tisch a Universității din New York. De asemenea, a obținut admiterea timpurie la Collaborative Arts Project 21, un conservator de teatru muzical. Ea își amintește că anii de liceu au fost dificili: „Am simțit enorm de mult stres, anxietate și izolare. Mă simțeam singură și neînțeleasă”.

Vedeta este extrem de inteligentă, cu un IQ impresionant de 166.

Rowan Sebastian Atkinson (Mr Bean)

Doar 0,1% din populație are un IQ la fel de ridicat ca Rowan. Actorul a studiat la 2 universități de prestigiu din Marea Britanie: Newcastle University și Oxford University, și a obținut o diplomă în inginerie electrică.

Ulterior, a decis să se dedice actoriei. În plus, Atkinson este foarte interesat și de mașini și are chiar o colecție impresionantă de mașini. Are un IQ de 178, ceea ce îl clasează în top cei mai inteligenți actori.

Ashton Kutcher

Ashton s-a specializat în inginerie biochimică la Universitatea din Iowa, înainte de a renunța pentru a se dedica cu normă întreagă modelingului și actoriei. În ciuda faptului că nu și-a terminat studiile, Kutcher este un antreprenor de succes în domeniul tehnologiei. El a investit chiar și în Skype și Airbnb și și-a cofondat propria firmă de capital de risc, A-Grade Investments. IQ-ul lui este de 160.

Quentin Tarantino

Quentin nu a mers la facultate. După ce a părăsit școala la 15 ani, a început să lucreze la un cinematograf și a scris scenarii. Regizorul își amintește:

„Uram școala. Acum, nu știam că, dacă aș fi rămas la școală, mi-ar fi plăcut cu adevărat facultatea.” Cu toate acestea, regizorul are un IQ de 160, iar filmul Pulp Fiction arată acest lucru.

„Nu cred în elitism”, a spus Tarantino, la un moment dat.

Lisa Kudrow (Phoebe Buffay din serialul de comedie Friends)

Lisa a absolvit Vassar College și a urmat o carieră în neuroștiințe. A lucrat cu tatăl ei, specialist în dureri de cap, timp de 8 ani înainte de a se lansa în lumea actorilor. Actrița a efectuat chiar și cercetări clinice privind durerile de cap. Nu e de mirare că Lisa are un IQ de 154. Nu numai că este amuzantă și talentată, dar și incredibil de inteligentă.