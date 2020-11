Vedeta TVR diagnosticată cu cancer de 5 ori. Doctorul i-a dat acum o veste proastă

Dana Deac a fost operată, a făcut chimioterapie, iar, după multe tratamente, medicii i-au spus că a învins boala. Disfuncția a recidivat de cinci ori. În urmă cu puțin timp, vedeta TVR a fost avertizată de doctor că, din cauza stresului, ar putea avea acum o altă problemă gravă.

Vedeta TVR Dana Deac, o nouă veste proastă după ce a fost diagnosticată cu cancer de 5 ori

„Azi am fost la doctor pentru că nu scap de dureri de cap de două zile. Mi-a spus foarte ferm: “Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC nu puteți scăpa. Așa ca alegeți! Vă luptați cu mafioții sau vă salvați viața? Am văzut ce ați făcut în ultimul timp. Dv alegeți. Eu aș vrea să vă fiu doctor și peste 10 ani.”

Am ajuns acasă cu aceleași dureri de cap, la care s-a adăugat neliniștea născută de monologul doctorului. Și ce am descoperit? Vecini care îmi arătau cum a fost tăiat cu drujba cablul de la RCS. Ma întrebau dacă să sune la Poliția locală dacă tot nu se deranjează. Pentru cei care locuiesc în Floreasca și nu se mai bucură de serviciile de cablu de la RCS: cineva din echipa angajata de Persoana Fizica “nominalizată” pe panoul șantierului a tăiat cablul magistrala de la RCS.

Ni s-a comunicat că nu se poate estima timpul necesar remedierii. Muncitorii interogați de vecini spuneau ca șefii lor au făcut asta… Pe doctor l-am întrebat cât timp am la dispoziție pentru a alege. Răspunsul lui a fost o privire severă și rece”, a povestit aceasta pe pagina sa de socializare.

„Foarte mulți au sărit în ajutorul meu. Eu am respectat protocolul medical. După ce am terminat iradierile, în anul 2008, am participat la semimaratonul București. M-am pregătit toată vara și am reușit să-l duc la capăt. Am ieșit pe locul 7 la categoria mea de vârstă. M-am gândit că e un exemplu pentru toți. E frisonant să auzi că ești diagnosticat cu cancer pentru a cincea oară. Nimeni nu mi-a spus că ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian după întâmplările din 2008”, a povestit jurnalista într-un interviu pentru Antena Stars.

Va reveni pe sticlă

De altfel, nu este prima dată când Dana Deac se războiește cu cei care încălcă legea. Luna trecută, aceasta a sesizat că în aceeași zonă erau tăiați copaci protejați de lege. Pe de altă parte, zilele trecute, aceasta a anunțat că va reveni pe micile ecrane și pregătește o nouă emisiune la TVR.