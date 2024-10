Vedeta TV din România prinsă băută la volan. Mădălina Pamfile, încătușată de polițiști și dusă la INML

De la bal, la INML. Mădălina Pamfile a fost oprită în trafic noaptea trecută de polițiști, după ce cu câteva ore înainte publicase imagini de la o petrecere. Fosta asistentă TV a fost testată pentru consum de alcool și dusă în cătușe la INML, pentru probe biologice.

Fosta asistentă TV Mădălina Pamfile a avut parte de un incident cu polițiștii în trafic, noaptea trecută. Agenții de la Rutieră au oprit-o după ce o persoană a făcut o sesizare la 112 că o șoferiță conduce haotic pe o stradă din Sectorul 1. Ulterior, s-a aflat că era vorba despre Mădălina Pamfile, fosta iubită a lui Radu Mazăre și fostă asistentă TV.

Agenții au testat-o pentru consum de alcool și a reieșit o alcoolemie de 0,7 mg/l, la etilotest. Vedeta a început să se manifeste violent, motiv pentru care polițiștii au fost nevoiți să îi pună cătușele și să o ducă la INML, pentru probe biologice. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

”La data de 5 octombrie 2024, în jurul orei 04.05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 1, un autoturism se deplasează haotic. Polițiștii ajunși în zonă, au efectuat semnal regulamentar de oprire autovehiculului în cauză, la volanul căruia se afla o persoană de sex femeiesc. Conducătoarea auto a fost identificată în persoana unei femei în vârstă de 31 ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0.70mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere modul agresiv în care femeia se manifesta, pentru protecția sa, cât și a polițiștilor, s-a procedat la folosirea forței și imobilizarea acesteia. În continuare, femeia a fost condusă la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză, a fost deschis dosar penal în care cercetările sunt efectuate in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal”, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere.