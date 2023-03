Vedeta TV care are un bust nou halucinant: „Am avut mai multe operații decât iubiți” GALERIE FOTO

O vedetă celebră TV se mândrește cu un nou bust. Aceasta nu s-a ferit niciodată să mărturisească faptul că a călcat de multe ori pragul cabinetului estetician care a transformat-o după bunul plac. Unele femei o critică pentru alegerile deloc naturale pe care le-a făcut de-a lungul timpului, dar altele o felicită pentru că este transparentă cu publicul său și pentru faptul că face orice este posibil pentru a se simți bine în pielea ei. Iată despre cine este vorba!

Katie Price a fost mereu transparentă cu privire la modificările estetice făcute de-a lungul anilor. Aceasta este cunoscută pentru schimbările făcute, dar și pentru asumarea sa. Unele femei o critică pentru faptul că a exagerat, iar altele o felicită pentru că a făcut tot posibilul să se simtă bine în pielea sa.

Iată că vedeta nu s-a oprit la mărimea bustului pe care o avea, ci a vrut ceva mai voluminos. De asemenea, cea din urmă nu a exclus mai multe intervenții chirurgicale. Modelul a ajuns din nou pe prima pagină a ziarelor datorită intervențiilor, dar cu siguranță ultima schimbare a atras cel mai mult atenția.

Femeia în vârstă de 44 de ani a recunoscut că a trecut de nu mai puțin de 16 ori la medicul estetician tocmai pentru a avea ,,cei mai mari sâni din Marea Britanie”.

Vedeta care s-a retras dintr-o emisiune TV a dezvăluit că acum are o cupă dublă H după o intervenție suferită în Belgia. Sânii ei sunt acum atât de mari încât trebuie să își facă un costum de baie pe comandă.

„Nu mai pot cumpăra bikini. Am o doamnă care le face pentru mine. Am ales designul și de data aceasta am ales unul și pentru Bunny, așa că amândoi avem bikini asortați. Când Princess o să vină, toate trei vom avea bikini asorțați. Este distractiv!”, a mărturisit despre planurile pe care le are cu copiii săi pe care dorește să îi îmbrace la fel ca ea.