Vedeta TV care a acceptat oferta Kanal D, fără știe ce bani primește: ‘Nu m-a interesat asta’. Dezvăluiri neașteptate EXCLUSIV

Anul acesta, chiar pe 1 martie, postul Kanal D împlinește 15 ani de activitate. Deși este unul dintre posturile TV în care vedetele rămân fidele și au ani întregi de activitate, cel care a avut încredere în proiect, cu mult timp înainte să emită în România, a fost nimeni altul decât Cosmin Cernat. Prezentatorul TV a povestit pentru Playtech.ro cum a fost prima lui zi în Kanal D și cum au reușit să-l convingă să facă parte din echipă.

Pe 1 martie 2007, postul Kanal D a emis pentru prima dată în România, iar din echipa de start a făcut parte nimeni altul decât Cosmin Cernat, cel care și astăzi, după 15 ani, se află în același trust. Prezentatorul TV își aduce aminte de prima lui zi de lucru, de parcă s-ar fi întâmplat chiar ieri.

„Sigur că îmi aduc aminte și am spus mereu că este o experiență din care sunt bucuros că am făcut parte. A fost o zi tensionată pe de o parte, pentru că nu știam cum va primi publicul o nouă televiziune, dar, pe de altă parte, eram foarte fericit că se naște o nouă televiziune pe o piață care era oarecum așezată. A fost un mix de sentimente și am atâtea amintiri, încât aș putea scrie o carte!” a declarat Cernat pentru Playtech.ro.