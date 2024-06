Vedeta Survivor care a afișat o siluetă de invidiat. Puține sunt ca ea, a avut curajul să defileze pe podium la 46 de ani

Ajunsă la frumoasa vârstă de 46 de ani, Crina Abrudan nu se ferește să-și arate corpul bine lucrat. Fosta prezentatoare TV a defilat pe podium, iar publicul a fost în extaz.

Crina Abrudan este una dintre cele mai iubite vedete din România. Fosta prezentatoare TV a acceptat provocarea Survivor în anul 2023, iar mulți au observat silueta perfectă pe care o are vedeta.

Cu o carieră de peste 15 ani, Crina a reușit să se facă remarcată în lumea știrilor, dar și în showbiz-ul românesc. Vedeta recunoaște că meritele pentru fizicul său nu sunt doar ale sale, ci moștenește gena de la tatăl său.

Chiar dacă are 46 de ani, Crina Abrudan nu-și arată deloc vârsta din buletin. Blondina se menține într-o formă fizică de invidiat, iar acest lucru a fost evident în urmă cu câteva zile, atunci când a defilat pe podium.

Vedeta recunoaște că a făcut câteva schimbări importante pentru a ajunge la această formă de invidiat. Pe lângă faptul că face foarte mult sport, cel mai important lucru pentru ea este alimentația.

„Faimoasa” a renunțat definitiv la zahăr și carne, iar aceste decizii importante le-a luat în urma sfaturilor pe care le-a primit de la soțul ei. Crina spune că schimbarea alimentației a avut un impact major asupra siluetei sale.

„Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru mine în 2022 este destul de lungă și asta mă face să fiu mândră de mine. Printre ele se numără și faptul că mi-am făcut curat în farfurie și în frigider. Adică în alimentație.

Cu toate că nu mi-am propus vreodată și nici nu m-aș fi crezut în stare. Eram gurmandă și mâncam orice, pentru că nu mă îngrășam și am avut analizele perfecte, cu toate lucrurile nesănătoase mâncate.

De la începutul anului am renunțat în mare parte la zahăr si la prăjeli. Habar nu am ce m-a împins să fac asta. Probabil pentru prima dată în viață am zis să mai ascult și de alții și m-am gândit că poate totuși soțul meu are dreptate când îmi spune că mănânc prea mult zahăr. Și am luat măsuri”, a povestit Crina Abrudan în mediul online.