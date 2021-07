Vedeta PRO TV care rupe tăcerea despre trust. Dezvăluiri ireale despre ce se întâmplă acolo (exclusiv)

O vedetă de la Pro TV a dat cărțile pe față! Aceasta a făcut dezvăluiri neștiute despre ce se întâmplă în cadrul trustului. Iată mărturiile care i-au surprins pe cei mai mulți dintre români!

Sigurul artist care a rămas până la finele proiectului celebru ‘Dansez pentru tine’ alături de Ștefan Bănică Jr a declarat că nu ar mai accepta niciodată un astfel de proiect de durată la televiziunea care continuă să fie în topul preferințelor românilor.

Trustul în cauză a avut de-a lungul timpului show-uri care au adus un rating poate nesperat, dar și unele din cele mai cunoscute nume din showbiz-ul românesc. Anii au trecut, iar doar unii au mai rămas fideli postului. Un exemplu bun este Constantin Cotimanis, fosta voce Pro TV, ajuns acum la Prima TV.

Florin Călinescu a întrerupt și el contractul, dar mulți alții au dispărut odată cu finele proiectelor lor. Petre Geambașu este unul din cei care au făcut parte din echipa ‘Dansez pentru tine’ și care a stat alături de prezentatorul emisiunii până la ultima ediție.

Cel din urmă a mărturisit că emisiunea i-a schimbat viața pentru că până în momentul în care i-a fost propusa participarea era cunoscut doar ca solist de muzică ușoară, compozitor și dirijor al orchestrei proprii.

Posibilitățile sale erau mult mai multe în calitate de band leader, iar la ‘Dansez pentru tine’ a trebuit să cânte altceva, orchestra s-a mărit, iar genurile muzicale erau din ce în ce mai variate: ‘ tango, vals, mambo, quick step, charleston, swing, slow fox, samba, salsa, merengue etc. unu la unu cu originalul’, a mărturisit artistul.

Petre Geambașu își amintește că pe platourile de filmare a reușit să cânte peste 600 de piese în cei șapte ani de ediții pline de surprize și povești. Întrebat dacă ar mai accepta un astfel de proiect și să lucreze la Pro TV, compozitorul a spus că:

”A fost muncă farte grea. Multe se schimbau de azi pe mâine. Nu aș mai accepta așa ceva. Aș accepta un proiect de scurtă durată, un proiect de sezon, nu unul de anvergură.”

”Avem cinci câini pe care-I iubim la disperare. Nu-i putem lăsa singuri mai mult timp. Nu putem pleca pentru că avem gestiune mare. De fiecare dată când am fost invitați sau am avut treabă pe undeva, ne-am dus pe rând, ca să rămână cineva cu ei. Am împărțit curtea pe din două.

Juma din curte e la dispoziția a doi dintre câini, cealaltă jumătate o împart ceilalți trei.. Sunt membrii de familie, sunt foarte ascultători. Cel mai mare are zece ani. Ultimul e care l-am adus în urmă cu vreo trei ani, e de rasă, l-am găsit abandonat pe un câmp”

Petre Geambașu (Sursa: impact.ro)