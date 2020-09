Vedeta Kanal D a trecut prin momente grele, din cauza covid-19. Ce simptome a avut

Dan Cruceru, căci desre el este vorb, a fost infectat cu noul coronavirus. Prezentatorul emisiunii Survivor România și-a făcut curaj să le povestească fanilor, la ceva timp după ce s-a vindecat.

Vedeta Kanal D a trecut prin momente grele, din cauza covid-19

De asemenea, Dan Cruceru a mers să și doneze plasmă pentru a salva și alte vieți. Toată această experiență a fost povestită pe blogul lui.

„Da, am avut Covid. Iar acum simt că pot să vorbesc despre asta pentru că are legătură cu ceva mai mult decât o experiență strict personală. Are legătură cu salvarea altor vieți.

Am avut virusul, cu simptome ca la carte. Și aproape toată familia mea a trecut prin această boală. Am fost internați timp de zece zile în spital. Totul în urmă cu mai bine de o lună. Ne-a fost rău, dar acum suntem cu toții foarte bine. În acea perioadă, nu eram implicat în vreun proiect de televiziune, iar interacțiunile mele, înainte de aflarea diagnosticului, fuseseră doar cu persoane foarte apropiate.

Din fericire, nimeni altcineva nu a fost infectat de către noi. Relatarea mea despre experiența bolii mi-aș dori să o limitez la cele deja afirmate. Articolul de astăzi este despre altceva: despre ce putem face noi, cei care depășim îmbolnăvirea pentru cei din jurul nostru”, a afirmat vedeta Kanal D.

A donat plasmă

„Am fost contactat în repetate rânduri, după externare, de cei de la Centrul de Transfuzie Sanguină București. Haideți să donați plasmă! E mare nevoie de asta și ar fi păcat să nu o faceți! Din toată familia, am fost singurul eligibil pentru donare.

Cei care pot dona plasmă după Covid sunt foarte puțini. Trebuie să fie sănătoși, să nu se afle sub un tratament, să nu fi suferit operații în ultima vreme, sunt multe condiții care trebuie îndeplinite ca o persoană să fie declarată eligibilă. Și, la final, rămân foarte puțini. Iar tratamentul cu plasmă este cel mai bun împotriva acestei boli. Plasma de la un pacient vindecat de Covid conține anticorpi specifici și, mai ales pentru cazurile grave, e un fel de “elixir” pentru vindecare”, a mai declarat Dan Culceru.

Daniel Cruceru s-a născut pe data de 12 iunie 1981 si are o vastă experienta jurnalistică. Timp de cinci ani a lucrat în redactia Focus ca reporter pe zona politică. În prezent, el este prezentatorul emisiunii Survivor România, de la Kanal D. De menționat este că Dan Cruceru a făcut primii pași în meseria de jurnalist la Facultatea de Jurnalism, urmând și un master în Management și Resurse Umane.