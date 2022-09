Vedeta internaţională care o place pe Bianca Drăgușanu. E surpriză mare, toată lumea o ştie: „Ea mă urmăreşte, eu nu”

Bianca Drăgușanu este una din cele mai controversate persoane publice de la noi. Aceasta este iubită într-un număr mare pe rețelele sociale de români și nu numai. Se pare că fosta asistentă păcătoasă a atras simpatia și unui star internațional. Este vorba despre o cântăreață cunoscută de ani buni. Diva noastră a mărturisit că este urmărită intens de ea în mediul online, dar cu toate astea fosta soție a lui Alex Bodi nu se înghesuie să facă același lucru.

Bianca Drăgușanu a fost invitată la emisiunea Zig Zag a lui George Tănase. Vedeta a comentat acolo una din primele ei fotografii ca model, pașii din carieră, viața personală, dar și anumite detalii din viața sa publică. Diva noastră este extrem de iubită de mulți români, dar și de unii străini.

Aceasta a recunoscut că un star internațional o urmărește pe rețelele sociale. Frumoasa blondină a mărturisit că este vorba despre Thalia. Celebra cântăreață se pare că ar fi la zi cu postările fostei asistente păcătoase. Cu toate astea, cea din urmă nu pare să fie curioasă de iubita actriță și cântăreață.

Fosta soție a lui Victor Slav a discutat despre primii pași în lumea care a atras-o mereu. Blondina a recunoscut în repetate rânduri că și-a dorit mereu să fie cunoscută. Vedeta a mărturisit că este mândră chiar și de prima fotografie ca model pe care a postat-o la acea vreme pe Hi5. Cea din urmă a spus că și acum se găsesc pozele în cauză la o căutare rapidă pe Google.

,,Carcasa era mișto de pe atunci, dar acum am îmbunătățit-o.(…) Cu totul îmbunătățită! Upgrade! Am fost întotdeauna o fată inteligentă și am știut ce să fac ca să fiu bine!”, a dezvăluit blondina.

,,Cred că aveam 20 de ani. 18 – 20 de ani, eram la un bazin olimpic de prin Hunedoara și era pusă pe Hi5. Nici măcar nu era Facebook. Da, aveam numele meu real pe Hi5. Am știut că sunt șmecheră și sunt tare și eram doar cu numele meu. Dacă mai cauți acum pe Google cred că îmi găsești pozele astea”, a povestit aceasta.