Vedeta din România, tâlhărită la Paris. Totul s-a petrecut de față cu prietenii ei

O cunoscută vedetă din România a căzut victima hoților chiar în Paris. În timp ce se afla în vacanță, ea a fost furată de față cu prietenii săi. Din păcate, nu a reușit să recupereze ce i-a fost furat. O vacanță cu peripeții a trăit vedeta noastră după ce a rămas fără un bun personal în Paris.

Ioana Grama a plecat în Franța alături de mai mulți prieteni, printre care și Sînziana Stoper. Când aceasta îi făcea o filmare pentru Instagram, influencerița a rămas fără telefon. Un hoț i l-a furat din paltonul pe care îl purta.

Totul s-a întâmplat în mijlocul zilei, pe stradă. Vedeta și-a cumpărat un nou telefon și le-a explicat fanilor prin ce a trecut.

A fost nevoită să dea 1600 de euro pentru a își lua un altul telefon.

”Am Instagram din nou, am telefon. Mi-a fost furat telefonul ieri în timp ce îi filmam reel-ul Sânzianei. M-am dus și mi-am luat un telefon nou (…) M-a costat 1600 de euro (…) până acum am stat stat să mi se descarce toate aplicațiile, nu mai știam parola de la Instagram, acum sunt om din nou”, a povestit ea pe Instagram.

Vedeta a mers la magazin să își cumpere altul, însă nu a părut prea afectată de întâmplare. Din fericire, nu a rămas fără acte sau bani.

Nu este prima oară când i se întâmplă să rămână fără bunuri în Paris. Ea a povestit că data trecută a rămas fără portofelul în care avea bani și acte.

Am venit la hotel, am citit, am adormit cu cartea în mână. Aveți grijă când veniți la Paris, data trecută mi-am furat portofelul din geantă, acum mi-au furat telefonul din palton”, a mai zis Ioana Grama.