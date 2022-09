Vedeta din România surprinsă nud pe internet. Câştigă o grămadă de bani din asta, toţi au văzut pozele

Este una dintre cele mai focoase brunete din showbizul românesc. Frumoasa divă a aprins imaginația fanilor după ce s-a postat în costumul Evei pe o anumită platformă destinată conținutului pentru adulți. Fosta asistentă TV s-a dezbrăcat de inhibiții și de haine, etalându-și trupul perfect în toată splendoarea. Despre cine este vorba.

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, spune o veche zicală românească. Nici bine nu a anunțat că și-a făcut cont pe OnlyFans, că Daniela Crudu a și încins Internetul cu aparițiile sale incendiare pe celebra platformă online.

Fosta asistentă de la Un Show Păcătos a stârnit fanteziile tuturor bărbaților din România, după ce s-a pozat în costumul Evei, lăsându-și nurii la vedere.

Trupul său sculptat și bronzat a atras atenția reprezentanților sexului puternic, care nu și-au putut dezlipi ochii de la fotografiile celebrei brunete.

Îmbrăcată în lenjerie intimă, cu bandă adezivă pe părțile intime sau cu sânii complet descoperiți, Daniela Crudu se bucură de popularitate fantastică pe platforma pentru adulți.

Celebra asistentă TV a mărturisit că, la început, și-a făcut cont de OnlyFans doar din curiozitate, însă acum bruneta face spectacol pe platforma destinată conținutului pentru adulți.

Cei curioși să vadă fotografiile Danielei Crudu trebuie să plătească lunar un tarif de 23 de euro, pentru a o surprinde pe divă în cele mai inedite ipostaze.

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Daniela Crudu a căutat o nouă provocare în mediul online, după ce ar fi bifat aproximativ toate emisiunile TV de la Antena 1, spune ea. Pentru că s-a plictisit de televiziune, Cruduța a decis să își facă, din curiozitate, cont pe OnlyFans.

,,M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă”, a declarat Daniela Crudu, pentru click.ro.