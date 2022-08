De ce și-a făcut, de fapt, Daniela Crudu cont pe Only Fans. A spus adevărul, fără nicio jenă

Daniela Crudu a surprins pe toată lumea cu noua sa decizie. Fosta asistentă păcătoasă și-a făcut acum cont pe Only Fans. Bruneta a venit și cu câteva argumente pentru noua sursă de bani. Unii din fanii vedetei nu au înțeles această hotărâre. ,,Nu mai am chef…”, a susținut ea. Cea din urmă a mărturisit și care este tariful pe care îl pune la dispoziție pentru urmăritori. Cât costă un abonament pe pagina vedetei?

Daniela Crudu și-a surprins fanii cu noua veste. Bruneta este iubită în special pentru că este una din cele mai transparente vedete de la noi. Ea a mărturisit care este motivul pentru care și-a deschis cont pe platforma destinată exclusiv adulților. Amintim că fosta asistentă păcătoasă a renunțat la televiziune și a decis să facă un altfel de conținut în mediul online.

Totul s-a petrecut după ce ani buni a apărut în majoritatea emisiunilor de la Antena 1. Bruneta a menționat într-un interviu recent că s-ar fi plictisit de aparițiile TV, așa că și-a întors privirea spre platforma care este acum în prim-plan în mintea multor tinere.

,,M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă”, a declarat Daniela Crudu, pentru click.ro.