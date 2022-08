Vedeta din România surprinsă în ipostaze intime. Nu i-a fost deloc ruşine, imaginile o dovedesc. Foto

O vedetă din Români a fost surprinsă în ipostaze intime. Fanii acesteia au rămas fără cuvinte când au văzut imaginile. Femeia a susținut în repetate rânduri că nu o să revină la vechile obiceiuri, dar iată că dorința de confort și o viață fără dureri de cap pe partea financiară au adus-o din nou într-o postură rușinoasă, cred unii internauți. Despre cine este vorba? Cea din urmă a reușit prin modul acesta să le ofere copiilor săi tot ceea ce au nevoie.

O vedeta din România i-a șocat din nou pe fani cu alegerea sa. Mai exact, Larisa Drăgulescu a revenit la vechile obiceiuri și s-a arătat în toată splendoarea pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu își ademenește astfel clienții pe Instagram. Cei doi soți s-au despărțit cu mare scandal în anul 2009. Femeia a dus o viață extrem de grea după separare pentru că nu a avut sprijinul nimănui.

Nevoile erau prea multe, iar aceasta a hotărât să plece în străinătate să muncească. Mai exact, cea din urmă a fost escortă în Germania. Roșcata a povestit public și cât reușea să câștige în acea perioadă. Larisa Drăgulescu nu s-a sfiit să mărturisească faptul că în anumite perioade a câștigat chiar și 50.000 de euro ca escortă.

,,În Germania m-am simțit protejată făcând acest lucru pentru că acolo este o muncă cu acte în regulă. Tu ca fată nu știi niciodată ce client vine, cum este, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, eu am făcut sume mari, chiar și 50.000 de euro, poate mai mult.

Am câștigat sume frumoase. Nu am regrete. În momentul de față mă consider o femeie realizată, am obținut tot ce mi-am dorit financiar, copiii mei au tot ce își doresc”, a povestit Larisa în emisiunea ,,În oglindă”.