Vedetă din România, scandal uriaș în Carrefour. Jandarmii și paznicii au intervenit

Una dintre cele mai controversate vedete din România a fost protagonista unui scandal de proporții mari într-un celebru supermarket din Capitală. Forțele de ordine au intervenit pentru a aplana conflictul. Despre cine este vorba.

Adriana Bahmuțeanu nu are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai populare și controversate vedete ale României, iar reputația temperamentul ei puternic este foarte cunoscută. Recent, fosta soție a lui Silviu Prigoană a fost protagonista unui scandal într-un supermarket Carrefour din Capitală.

Totul a început atunci când bruneta a intrat în magazin fără a purta masca de protecție. Adriana Bahmuțeanu nu a vrut să se supună acestei reguli, fiind una dintre cele mai vocale prezențe din mass-media în ceea ce privește opunerea în fața restricțiilor și a purtării măștii în pandemie.

La o sesiune de cumpărături în incinta supermarketului aflat în nordul Capitalei, vedetei i s-a atras atenția asupra faptului că nu poartă masca de protecție în interior, moment în care Adriana Bahmuțeanu a ripostat.

Vedeta TV a filmat toată scena și a urcat videoclipul pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Fiind convinsă că are dreptatea de partea sa, Adriana Bahmuțeanu nu a renunțat la conflict, iar angajații supermarketului s-au văzut nevoiți să cheme autoritățile, care au sosit și au legitimat-o pe divă.

Adriana Bahmuțeanu a intrat în conflict cu un reprezentant al Poliției, care a apostrofat-o pe vedetă pentru faptul că nu purta mască în interiorul magazinului. Diva a ripostat, explicând că suferă de o alergie respiratorie și conform Legii 4/2021 este scutită de a purta mască în interior.

„Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu. Ați citit legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial? Nu port mască. Legea 4 este legea alergicului. Jandarmul acela habar nu avea.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pe pagina ei oficială de Facebook.

Adriana Bahmuțeanu le-a spus prietenilor săi virtuali că nu a primit nicio amendă, în schimb a fost amenințată că nu-și va putea plăti cumpărăturile la casa de marcat. Jurnalista a insistat asupra faptului că acest lucru ar fi un abuz, întrucât este protejată de legea alergicului.

„Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat.

Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată. E ultima dată când mai vin într-un supermarket. M-am săturat de nesimțirea asta.”, a continuat Adriana Bahmuțeanu în LIVE-ul de pe Facebook.