Vedetă din România, la un pas de a fi răpită și abuzată. Momentele dramatice povestite lui Cătălin Măruță

Ți se face pielea de găină. Una dintre cele mai frumoase și cunoscute femei din România a făcut declarații șocante în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV. Superbul topmodel a fost la un pas de a fi răpită și siluită. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Gina Chirilă este una dintre cele mai frumoase, elegante, discrete și apreciate vedete din România. Superbul topmodel de talie internațională trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale alături de familia sa, compusă din soțul ei Bogdan Vlădău și fetița lor.

Fosta concurentă de la Bravo ai stil! a mărturisit, recent, la emisiunea La Măruță de pe PRO TV drama prin care a trecut în anii săi de modelling. În spatele strălucirii, vieții glamuroase și a faimei se ascund traume greu de vindecat.

Gina Chirilă trage un semnal de alarmă pentru adolescentele de 14 sau 15 ani care doresc să-și construiască o carieră de model, spunându-le că există multe pericole care le pândesc. Faimoasa blondină a mărturisit că frumusețea i-a cauzat și anumite probleme, pe plan profesional.

Soția lui Bogdan Vlădău a fost abordată de un faimos fotograf din Franța care i-a cerut favoruri intime în schimbul unei campanii, ofertă pe care blondina a refuzat-o.

Amintindu-și de un episod de acum câțiva ani, Gina Chirilă a declarat că i-au fost puse droguri în băutură, în timp ce se afla într-un club de noapte. Din fericire, vedeta și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a plecat acasă atunci când și-a dat seama că nu se simte bine.

„Aveam colege de 14, 15 ani care au trecut prin aceleasi incercari ca si mine. Nimeni nu te obliga sa faci nimic in meseria asta, dar te manipulează cumva. Acum 8 ani, am plecat la 19 ani singura in China. Se intampla si in Europa si e important sa tragem atentia. Mi s-au pus droguri in bautura, in club. Am stiut cum sa gestionez situatia, m-am dus direct acasa.

Am simtit ca nu prea sunt eu, fiind o fata care nu consuma.

Erau fete care au disparut de tot, au fost rapite. si un baiat care a fost rapit si lasat pe marginea drumului, lasat fara un rinichi. Mi-am muscat mana in somn. Cred ca am un inger pazitor. Daca nu ai grija de tine si nu stii cum sa te descurci, e foarte periculos. Nu recomand sa incepi modelling de la o varsta frageda, pentru ca nu stii ce te poate astepta.

Am fost pusa in situatia in care puteam fi abuzata. Un fotograf celebru din Franta mi-a spus in fata ca trebuie sa fac asta cu el (n.r – sa intretina relatii intime) pentru a face shootingul cu el. Am refuzat si am pierdut campania, dar bine ca am scapat.

In Italia aveam un job de 4 zile. M-am dus la magazin si langa mine a oprit o duba. Erau niste baieti care au inceput sa ma abordeze. Eu atunci m-am gandit ca trebuie sa merg intr-un loc unde sunt oameni multi. Am scapat si in urmatoarele 3 zile am cerut doar room-service.”, a declarat Gina Chirilă la emisiunea La Măruță de la PRO TV.