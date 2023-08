Vedeta din România căreia nu i-a fost ruşine să recunoască ce salariu mic avea la început de drum: „O plasă de cumpărături de la piaţă”

Vlad Zamfirescu este fiul marelui actor Florin Zamfirescu. Ca și tatăl lui, acesta și-a dorit să cucerească scena, lucru care i-a reușit. Cu timpul, a reușit să devină unul dintre cei mai cunoscuți actori și regizori. Foarte puține persoane știu povestea de viață a actorului.

Vlad Zamfirescu a mărturisit, în cadrul podcastului realizat de Liana Stanciu că a cochetat cu actoria încă de la vârste fragede. De la vârsta de 6-7 ani, acesta a început să facă pantonimă. Chiar dacă își dorea să devină doctor, fiul marelui actor a renunțat la acest vis și a decis să calce pe urmele tatălui său.

”Am început să fac pantomimă pe la 6-7 ani, făceam numere în diferite orașe. Am avut norocul să vin în București în clasa a 8 a, la Cătălin Naum. Și natural s-a născut și la teatru. Voiam să mă fac doctor când eram mai mic. Tata nu m-a încurajat să fiu actor, mi-a zis să mă gândesc bine, poate asta m-a și ambiționat”, a declarat Vlad Zamfirescu.

Regizorul a vorbit și despre dificultățile cu care vin la pachet această meserie.

”Poate fi greu să fii actor în România, am cunoscut oameni extrem de talentați, i-am urmărit pe cei care mi s-au părut senzaționali și din păcate câțiva dintre ei nu au avut noroc, nu le-a mers, deși cred că aveau toate calitățile”.

Vlad Zamfirescu a vorbit și despre cât de importantă este pasiunea în această meserie. Actorul a debutat la teatrul Bulandra, al lui Marcel Iureș. Fiul lui Zamfirescu își amintește și astăzi cum a fost prima întâlnire cu cunsocutul actor.

”Cred că trebuie să fie pasiunea ta, să te duci la repetiții și să te uite Dumnezeu acolo, cel puțin generației mele așa i s-a întâmplat. Noi am plecat împreună la teatrul lui Marcel Iureș, tineri de 20 și ceva de ani. Am bătut la ușă, eu, Gigi Ifrim, Vizante, Irina Velcescu, Mihaela Sârbu și am zis ”Noi vrem să facem niște spectacole, ne lăsați?”.

S-a uitat Iurie la noi și a zis ”Ce propuneți?”. Era și Cristi Juncu, am venit cu propunerea, am înțeles situația financiară. Situația financiară nu era deloc roz, el avea 100 de locuri, 50 tot trebuia să le plătească, într-un final, dacă scădeai taxe rămâneam cu extrem de puțini bani, dar nu ne interesa. La final de lună mai veneau și câte 10-20 de lei de care ne bucuram.”