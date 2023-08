Vedeta din România căreia nu i-a fost ruşine să îşi arate imperfecţiunile. S-a fotografiat aşa, spre surprinderea fanilor

O vedetă din România s-a afișat într-o postură în care nu a mai fost văzută până acum. S-a fotografiat aşa, spre surprinderea fanilor, care nu se așteptau la o asemenea apariție. Nimeni nu știa cum arată, de fapt, pe sub haine, dar acum a fost transparentă și nu s-a mai ascuns.

Cum arată, de fapt, o vedetă din România

Vedetele din România au mereu apariții impecabile și sunt un model pentru oamenii care le iubesc. Mai au, însă, și momente când sunt naturale și le arată tuturor cum arată cu adevărat, fără filtre sau alte trucuri care să le ascundă imperfecțiunile.

Andreea Raicu ne-a obișnuit cu aparițiile sale în care arată impecabil și este una dintre cele mai iubite femei din showbiz. Are mare grijă de ea și multe femei ar vrea să știe care este secretul siluetei sale.

Totuși, prin ultima sa postare de pe rețelele de socializare a vrut să arate că nu este perfectă. A publicat mai multe imagini în care a lăsat la vedere abdomenul care nu este deloc unui impecabil.

Imperfecțiunile sunt evidente, dar zâmbetul și pozitivismul pe care le afișează vedeta i se potrivesc perfect și o fac de-a dreptul specială.

Cum se menține în formă maximă

Deși are 46 de ani, Andreea Raicu arată în mare fel. Pe lângă faptul că are o genă bună, are mare grijă de corpul ei și se asigură că nu exagerează niciodată. Urmează mereu o dietă strictă, dar în vacanță mai lasă de la ea și își mai face poftele.

Totuși, are câteva reguli de la care nu se abate niciodată. Indiferent de câte tentații sunt în jurul ei, câte preparate speciale are în față, se asigură că nu uită niciodată de aceste aspecte importante, care o ajută să arate impecabil.