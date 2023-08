Andreea Raicu, vacanţă de vis în Grecia. Imaginile îndrăzneţe postate de vedetă, fanii au observat imediat

Andreea Raicu are parte de o vacanţă de vis în Grecia. Vedeta TV s-a refugiat pe o insulă unde nu face nimic toată ziua, ci doar se odihnește. Nu s-a îndurat însă să nu posteze câteva imagini mai mult decât îndrăzneţe din concediul în care se află. Fanii au observat imediat.

Andreea Raicu are parte de o vacanță de vis pe insula Corfu din Grecia. Vedeta spune că vacanța este exact cum visat.

Stă cât e ziua de lungă și se răsfață, mângâiată fiind de razele soarelului. Chiar și așa, vedeta nu a uitat de fanii ei virtuali pe care i-a delectat cu o serie de fotografii incendiare.

Vedeta a mai spus că nu se comportă în acest fel în toate vacanțele, însă recunoaște în același timp că doar așa își încarcă ea bateriile.

În plus, Andreea Raicu a spus că a căpătat un nou obicei în această vacanță, totul întâmplându-se după ce a citit o carte anume.

”Am stat la plajă, am dormit, am citit, am făcut sport, am meditat și am mâncat sănătos și gustos. Nu, ultima parte nu a fost o corvoadă, pentru ca de când am citit „Revoluția glucozei”, mi-a devenit mai ușor să nu ciugulesc (ceea ce uneori mi se pare dificil). Cu o salată înainte de fiecare masă, totul se schimbă. Ar trebui să încerci :-)”, a mai scris Andreea Raicu.